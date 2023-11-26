Війна дронів: росіянам ввижається масована атака безпілотників на Москву та інші регіони

Росіяни заявили, що вночі 26 листопада зроблено спробу масової атаки безпілотників.

Про це у соціальних мережах заявив очільник Москви Сергій Собянін.

Мовляв, наразі "силами ППО" збиті БПЛА в районі Наро-Фомінська та Одінцовському міському окрузі, які летіли на Москву.

"Також ППО вдалося перехопити та знищити кілька БПЛА у Брянській, Тульській та Калузькій областях. Постраждалих та серйозних руйнувань попередньо немає. На місцях падіння уламків безпілотників працюють представники екстрених служб. Робота з подальшого виявлення БПЛА продовжується", - йдеться у повідомленні.

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Мовляв, "засобами ППО" знищено 11 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей, повідомили у МО РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу "київського режиму" здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що очільник Москви не назвав невідомі безпілотники українськими, а ось губернатор Брянської області Олександр Богомаз переконаний в "українській" атаці.

"Припинено спробу "українських терористів" зробити атаку за допомогою БПЛА. "Засобами ППО" Міністерства оборони РФ знищено два безпілотні літальні апарати літакового типу над Карачівським та Брянським районами.

Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють дома. Дякуємо нашим "підрозділам ППО"!, - йдеться у повідомленні.

Пізніше очільник Москви заявив, що "ще один "безпілотник", який намагався здійснити атаку на Москву, збитий сьогодні вночі "силами ППО" у міському окрузі Подільськ. Руйнувань та постраждалих після падіння уламків попередньо також немає".

До того ж російські "ЗМІ" повідомили, що нібито "дрон ЗСУ" вперше з початку війни врізався у житлову багатоповерхівку у Тулі. За інформацією журналістів, він влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна.

"Постраждала одна людина — у неї травма стопи. Також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче — у них переляк. На місці працюють екстрені служби. Усіх мешканців прямо зараз евакуювали з будівлі", - йдеться у повідомленні.

Пізніше представники влади повідомили, що було виявлено та припинено "силами ППО" ще одну спробу прольоту безпілотника до Москви (у Раменському міському окрузі). Руйнування та постраждалих після падіння уламків попередньо також немає.

Також нібито припинено чергову спробу "українських терористів" зробити атаку за допомогою БПЛА. "Засобами ППО" Міністерства оборони РФ знищено два безпілотні "літальні апарати літакового типу" над Брянським районом.

Ймовірно, що через атаку безпілотників, московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово" призупинили вильоти та прильоти. Літаки знаходяться в зоні очікування – як свідчать дані порталу Flightradar.

Раніше ми писали, що в Росії заявили про начебто збивання безпілотника над Смоленською областю та атаку дроном по пороховому заводу в Тамбовській області.

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