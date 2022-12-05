Війна грає проти Путіна: американський експерт передбачає нові атаки на військові бази Росії

Атаки на військові бази, зокрема військові аеродроми у Росії, показують очільнику Кремля Володимиру Путіну, що ситуація в розв'язаній війні в Україні вже обертається проти нього самого, і подібні атаки триватимуть.

Про це сказав американський історик і публіцист Девід Саттер в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я не думаю, що Путіну потрібні ці вибухи для виправдання подальшої ескалації війни. Він піде на ескалацію, якщо зрозуміє, що вона призведе до перемоги або ухвалення патової для нього ситуації. Він може досягти такої ескалації шляхом збільшення числа мобілізованих. Щодо військових дій, то він робить максимум можливого, зокрема атакуючи мирне населення України", - зазначив Саттер.

На його думку, за атакою по аеродромах РФ стоїть Україна.

"Хто ще завдаватиме ударів по російських військових базах?.. І це абсолютно виправдано. Щонайменше одна з цих баз використовувалася у скоєнні атак проти України. Ба більше, виходячи з російського менталітету, вони ще можуть здивуватись, чому українці не завдавали таких ударів раніше. Це позначиться на зменшенні ентузіазму в Росії щодо цієї війни і Путіну буде набагато складніше гнути свою лінію", - додав експерт.

Він зазначив, хоча провокації і є основою того, як діє путінський режим, але саме в цьому випадку така провокація задля ескалації йому не була потрібна.

"Ясно одне: російське суспільство скоро зрозуміє, що територія РФ не може мати імунітет від атак у той час, як сама Росія завдає ударів по сусідній країні", - додав американський експерт.

Нагадаємо, в Міноборони РФ підтвердили вибухи на аеродромах РФ.

Українська розвідка тим часом теж відреагувала на "бавовну".

Під час атаки було пошкоджено два літаки. Декілька російських військових отримали поранення, четверо з них - смертельні.

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