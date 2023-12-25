Війна Ізраїлю проти ХАМАСу ще далека до завершення: Нетаньягу – після візиту до Сектора Гази

Беньямін Нетаньягу заявив, що війна триватиме, поки з ХАМАС "не буде покінчено".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідав 25 грудня Сектор Гази, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить бойову операцію проти палестинської терористичної організації ХАМАС, після чого заявив, що війна ще триватиме.

Про це пише The Times of Israel.

Видання назвало візит Нетаньягу до Сектора Гази "рідкісним".

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Заяву про те, що ЦАХАЛ не зупиняється, "це буде тривала битва" й війна "ще не близька до завершення", прем'єр Ізраїлю зробив на засіданні фракції "Лікуд" у Кнесеті.

За словами Нетаньягу, ізраїльтянам потрібні терпіння і єдність.

У соцмережі Х ізраїльський прем'єр розповів про свій візит до Сектора Гази, де зустрічався з ізраїльськими військовими.

"Я сказав їм дві речі. Перше – ми зробимо все, щоб зберегти вашу безпеку, ваше життя. Друге – ми не зупинимося й не перестанемо боротися. Війна триватиме до кінця. Поки з ХАМАС не буде покінчено, принаймні. Народ Ізраїлю пишається своїми героїчними воїнами. Я пишаюся вами. Продовжуємо щосили", – написав Нетаньяху.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль розглядає можливість залишити в живих лідерів терористичного угруповання ХАМАС, якщо це допоможе досягнути всіх поставлених цілей та завершити війну у Секторі Гази.

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