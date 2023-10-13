Війна Ізраїлю з ХАМАСом: збільшилася кількість загиблих українців

Оприлюднено останню інформацію про жертв бойових дій на території Ізраїлю та Сектора Гази серед іноземців.

Кількість загиблих громадян України під час війни, яку веде армія оборони Ізраїлю з бойовиками палестинського руху ХАМАС, збільшилася до дванадцяти.

Про це в п’ятницю, 13 жовтня, повідомили в українському посольстві в Ізраїлі агентству "Інтерфакс-Україна".

Окрім 12 загиблих, ще вісім українців вважаються зниклими безвісти.

Напередодні, 12 жовтня, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв про 7 загиблих українців та 9 громадян України, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Жертви серед іноземців

За останньою оприлюдненою інформацією, в Ізраїлі внаслідок бойових дій постраждали громадяни інших країн:

США — 18 загинули, 21 вважаються зниклими;

загинули, вважаються зниклими; Франції — 13 загинули, 9 вважаються зниклими;

загинули, вважаються зниклими; Аргентини — 8 загинули, 19 вважаються зниклими;

загинули, вважаються зниклими; Великої Британії — 7 загинули, 10 вважаються зниклими;

загинули, вважаються зниклими; Німеччини — 4 загинули, 13 вважаються зниклими;

загинули, вважаються зниклими; КНР — 4 загинули, 3 вважаються зниклими;

загинули, вважаються зниклими; Таїланду — 4 загинули, 9 вважаються зниклими;

загинули, вважаються зниклими; Азербайджану — 3 загинули, 1 вважається зниклим.

Також загинули по двоє громадян Австрії, Бельгії, Іспанії, ПАР, Бразилії, Узбекистану, Філіппін; по одному громадянину Ірландії, Польщі, Румунії, Туреччини, Італії, Канади, Австралії, Казахстану, Литви, Угорщини, Мексики, Молдови, Португалії, Данії, Естонії, Судану, Індії.

Серед росіян — 11 загиблих, 14 вважаються зниклими, серед громадян Білорусі — 4 загинули, один зник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час війни Ізраїлю проти бойовиків ХАМАСу загинуло вже понад 1,2 тис. людей.

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