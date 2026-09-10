Володимир Путін і проблеми в російській економіці / © ТСН

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Економіка Росії зіткнулася з масштабною кризою через безпрецедентні воєнні витрати. Кремль змушений скорочувати видатки, не пов’язані з війною, за рахунок добробуту громадян.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За оцінками аналітиків, російська влада продовжує проводити дедалі більш експансіоністську фіскальну політику, значною мірою орієнтовану на фінансування війни. Це, своєю чергою, негативно впливає на темпи економічного зростання Росії.

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Дефіцит бюджету Росії 2026 року

Міністерство фінансів РФ 9 вересня оприлюднило попередні дані щодо виконання федерального бюджету. За інформацією відомства, у січні-серпні 2026 року дефіцит бюджету досяг 5,8 трлн руб. (67,87 млрд дол., або 2,5% ВВП). Таким чином, показник у півтора рази перевищив дефіцит за аналогічний період 2025 року.

Водночас російська влада розраховувала, що за підсумками всього 2026 року дефіцит становитиме 3,8 трлн руб. (44,47 млрд дол., або 1,6% ВВП). Отже, вже у вересні фактичний показник виявився приблизно на 35% вищим за річний прогноз.

У російському Мінфіні зазначили, що збільшення бюджетного дефіциту пояснюється передусім випереджальним зростанням видатків над доходами, а також падінням нафтогазових надходжень.

За даними відомства, у перші вісім місяців року бюджетні витрати Росії зросли до 31,72 трлн руб. (371,17 млрд дол.). Це на 14,7% більше, ніж за січень-серпень 2025 року. Доходи за цей же період збільшилися лише на 9,2% — до 25,93 трлн руб. (303,42 млрд дол.).

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У Міністерстві фінансів Росії пояснили непередбачене збільшення федеральних видатків укладанням державних контрактів та авансовими платежами за ними. Ймовірно, йдеться, зокрема, про контракти, пов’язані з оборонною сферою.

РФ скоротила видатки за бюджетними статтями, не пов’язаними з війною

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 9 вересня заявив, що уряд не розглядає можливість підвищення податків через збільшення дефіциту бюджету. За його словами, сам рівень дефіциту не є приводом для занепокоєння, оскільки російська економіка нібито залишається стабільною.

Водночас видання Bloomberg 27 серпня повідомило, що після дефіциту коштів у квітні 2026 року російський уряд скоротив видатки за бюджетними статтями, які не пов’язані з війною, на 35%. Це може свідчити про суттєве збільшення військових витрат країни-агресорки. Вони не лише компенсували скорочення невійськових видатків, а й сприяли зростанню загальних бюджетних витрат на 48% протягом 2025-2026 років.

Висока інфляція та низькі темпи економічного зростання РФ

31 серпня Центральний банк РФ представив документ про основні напрями грошово-кредитної політики на 2027-2029 роки. У ньому російський регулятор окреслив три можливі сценарії розвитку економіки, серед яких є «проінфляційний». За цим сценарієм, 2027 року інфляція в Росії становитиме 4,5-5,5%, тоді як зростання ВВП очікується на рівні 1-2%.

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Ці прогнози загалом відповідають результатам опитування російських економістів, яке Центробанк провів 2 вересня. Експерти очікують 2027 року інфляцію на рівні 4,6% та зростання ВВП лише на 1,2%.

Таким чином, прогнозні показники вказують на ймовірне збереження високої інфляції та низьких темпів економічного зростання. Серед причин називають:

експансіоністську фіскальну політику російського уряду,

жорстку монетарну політику,

подальшу переорієнтацію економіки на потреби війни.

Аналітики звернули увагу, що президент Росії Володимир Путін останнім часом зосереджується передусім на стримуванні інфляції, фактично відсуваючи економічне зростання та інвестиції на другий план. Це відбувається на тлі спроб Кремля мінімізувати публічне сприйняття наслідків значних військових витрат і міжнародних санкцій напередодні виборів до Державної думи, які заплановані на 18-20 вересня.

«ISW і надалі оцінює ситуацію так, що високі оборонні видатки Росії та жорстка монетарна політика витісняють інші сектори російської економіки, що призводить до стагнації зростання ВВП і високої інфляції, а також змушує Путіна скорочувати видатки, не пов’язані з війною, ймовірно, за рахунок добробуту російських громадян«, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, український економіст Сергій Фурса повідомив, що через вичерпання фінансових резервів Росія змушена друкувати гроші на війну, що посилює інфляцію. Водночас дефіцит пального у країні-агресорці експерт не вважає критичним ударом, проте здорожчання бензину суттєво тисне на загальну економічну ситуацію.

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