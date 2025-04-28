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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Війна між ядерними державами розпочнеться через 2-4 дні: заява міністра оборони Пакистану

Очільник військового відомства запевнив, що у разі початку бойових дій Пакистан відповість «повною силою».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ядерна зброя

Ядерна зброя / © Getty Images

Війна між двома ядерними державами Індією та Пакистаном може розпочатися у найближчі 2-4 дні.

Про це заявив міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф на телеканалі Samaa.

«Хмари війни збираються над регіоном, а напруженість між Пакистаном та Індією досягає тривожного рівня», — сказав він.

При цьому очільник пакистанського військового відомства назвав конкретні дати початку збройного конфлікту.

«Війна потенційно може спалахнути між двома країнами протягом наступних двох-чотирьох днів», — заявив він.

Міністр оборони запевнив, що у разі початку бойових дій Пакистан відповість «повною силою», ймовірно, натякаючи на ядерну зброю, яка є в арсеналі країни.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф в інтерв’ю агентству Reuters заявив про неминучість вторгнення з боку сусідньої Індії.

Напруження між двома ядерними державами виникло після смертельної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня.

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