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Війна між ядерними державами розпочнеться через 2-4 дні: заява міністра оборони Пакистану
Очільник військового відомства запевнив, що у разі початку бойових дій Пакистан відповість «повною силою».
Війна між двома ядерними державами Індією та Пакистаном може розпочатися у найближчі 2-4 дні.
Про це заявив міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф на телеканалі Samaa.
«Хмари війни збираються над регіоном, а напруженість між Пакистаном та Індією досягає тривожного рівня», — сказав він.
При цьому очільник пакистанського військового відомства назвав конкретні дати початку збройного конфлікту.
«Війна потенційно може спалахнути між двома країнами протягом наступних двох-чотирьох днів», — заявив він.
Міністр оборони запевнив, що у разі початку бойових дій Пакистан відповість «повною силою», ймовірно, натякаючи на ядерну зброю, яка є в арсеналі країни.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф в інтерв’ю агентству Reuters заявив про неминучість вторгнення з боку сусідньої Індії.
Напруження між двома ядерними державами виникло після смертельної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня.