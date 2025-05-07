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Війна між Індією та Пакистаном та потужна атака дронами на Київ: головні новини ночі 7 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 травня 2025 року:
Індія атакувала Пакистан - Reuters (відео) Читати далі –>
Пакистан збив 5 індійських винищувачів – CNN Читати далі –>
Індія нанесла удар по Пакистану: що відомо Читати далі –>
Стало відомо, де у Києві впали шматки ракети Читати далі –>
Атака БпЛА на Київ та область 7 травня: спалахнули потужні пожежі, є постраждалі (фото, відео) Читати далі –>