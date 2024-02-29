Війна між Ізраїлем і ХАМАСом: стала відома загальна кількість жертв

Міністерство охорони здоров'я Гази не робить різниці між цивільним населенням і бойовиками, але за останніми даними, близько 70% жертв — жінки і діти.

Понад 30 000 людей загинули в Газі з початку війни Ізраїлю з ХАМАСом у жовтні, повідомило в четвер, 29 лютого, міністерство охорони здоров'я обложеного анклаву. Ця похмура цифра з'явилася на тлі зростаючого міжнародного тиску на Ізраїль з вимогою припинити бойові дії і побоювань подальшого кровопролиття в південному місті Рафах.

Про це пише CNN.

Ця величезна цифра підкреслює жахливе багатомісячне випробування для палестинців у Газі, під час якого ізраїльські бомбардування і наземні кампанії призвели до вимушеного переселення переважної більшості населення і спричинили жахливу гуманітарну кризу.

Ізраїль стикається зі зростаючим тиском з боку світової спільноти з вимогою припинити конфлікт, але його кампанія в Газі зберігає підтримку Сполучених Штатів, його ключового союзника і найбільшого постачальника військової допомоги. На початку цього місяця США запропонували “тимчасове припинення вогню” в Організації Об'єднаних Націй, але наклали вето на заклики до негайного припинення конфлікту.

Жертви і заручники

Нова віха підкреслює побоювання щодо нових страждань у Рафаху, найпівденнішому місті Гази, де проживає понад 1 мільйон людей, і де, як очікується, Ізраїль розпочне новий наступ.

Міністерство охорони здоров'я Гази не робить різниці між цивільним населенням і бойовиками, але за останніми даними, близько 70% жертв — жінки і діти.

За оцінками Ізраїлю, близько 10 000 бойовиків ХАМАСу були вбиті з 7 жовтня, коли Ізраїль оголосив війну цьому бойовому угрупованню. Понад 1200 людей в Ізраїлі були вбиті під час нападів ХАМАСу в той день, і понад 250 були викрадені і взяті в заручники в Газі.

В CNN не змогли самостійно перевірити кількість жертв у Газі або ізраїльські оцінки загиблих бойовиків ХАМАСу.

Майже п'ять місяців по тому Ізраїль заявив, що в полоні залишаються понад 100 заручників. Його політичні і військові лідери пообіцяли не зупинятися на досягненні своєї мети — повернути цих заручників і “знищити” ХАМАС, незважаючи на міжнародний тиск з вимогою зменшити інтенсивність їхньої кампанії.

“Є час до Рамадана”

Міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц 17 лютого попередив, що ізраїльські сили розширять військові операції в Рафаху, якщо заручники не будуть повернуті до Рамадану, який, як очікується, почнеться 10 або 11 березня.

“Світ повинен знати, і лідери ХАМАСу повинні знати — якщо до Рамадану наші заручники не будуть вдома, бойові дії продовжаться в районі Рафаха”, — заявив Ганц на зборах Конференції президентів найбільших американських єврейських організацій в Єрусалимі.

Заяви Байдена

Західні союзники Ізраїлю дедалі більше занепокоєні характером його бомбардувань і наземних кампаній в Газі, і навіть його найважливіший партнер, Сполучені Штати, все частіше піднімають питання про долю мільйонів палестинців, які опинилися на шляху його наступу.

Президент США Джо Байден зазначив на початку цього місяця, що поведінка Армії оборони Ізраїлю “переходить усі межі”, і це був його найбільш прямий докір на сьогоднішній день.

Згодом Байден заявив Нетаньягу, що військові дії в Рафаху “не повинні продовжуватися без надійного і здійсненного плану забезпечення безпеки і підтримки цивільного населення”, згідно із записом телефонної розмови між двома лідерами, а США пізніше запропонували резолюцію ООН про “тимчасове припинення вогню”, хоча й не підтримали заклики інших країн до негайного припинення вогню.

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Гуманітарна криза

Війна призвела до переміщення більшості з 2,2 мільйона мешканців Гази, різко скоротила постачання води, електроенергії та продуктів харчування, а також перекрила доступ до життєво необхідної медичної допомоги, що рятує життя. Лікарні в анклаві перетворилися на поля боїв, десятки закладів більше не функціонують.

Управління ООН з координації гуманітарних питань заявило у вівторок, що щонайменше 576 000 людей в Газі “стикаються з катастрофічним рівнем позбавлень і голоду”.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), майже все населення Гази, що становить 2,2 мільйона осіб, потребує продовольчої допомоги, а кожна шоста дитина у віці до двох років страждає від гострого недоїдання.

“У Газі спостерігається найгірший рівень дитячого недоїдання в світі”, — заявив у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН заступник виконавчого директора ВПП ООН Карл Скау.

Коли чекати припинення вогню

Тим часом навколо Рафаха утворилося розлоге наметове містечко, оскільки все більше і більше переміщених палестинців прямують до міста — останнього місця, куди вони можуть втекти на північ від закритого кордону з Єгиптом.

Протягом останніх тижнів надії на угоду про припинення вогню заради звільнення заручників то зростали, то падали, оскільки дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб забезпечити паузу в бойових діях, не припиняються.

У понеділок CNN повідомило, що ХАМАС відмовився від деяких ключових вимог на переговорах щодо звільнення заручників і припинення бойових дій в Газі після звинувачень Ізраїлю в тому, що його позиція є “маячнею”, згідно з двома джерелами, знайомими з ходом переговорів.

Байден заявив, що сподівається на припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС до “наступного понеділка”, сказавши, що угода “близька”, але “ще не укладена”.

Однак офіційні представники Ізраїлю, ХАМАСу і Катару застерігають від оптимізму Байдена, припускаючи, що розбіжності залишаються, оскільки учасники переговорів працюють над укладенням угоди.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив у понеділок, 26 лютого, що Ізраїль та ХАМАС наблизилися до укладення угоди про припинення вогню до наступного понеділка — 4 березня — під час переговорів у Катарі.

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