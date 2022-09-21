Війна між Україною та РФ має закінчитися на справедливих умовах - Байден в ООН

Байден наголосив, що виступає проти політики розширення країн військовим шляхом, "проти політики страху".

Війна між Росією та Україною має завершитися на справедливих умовах. І лише Москва заважає цьому.

Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.

"Путін казав, що начебто Росія була під загрозою. Але ніхто не загрожував Росії. Ніхто, крім Росії, не шукав цього конфлікту. Ми попереджали, що цей конфлітк буде і намагалися його уникнути", - каже Байден.

За його словами, США хочуть закінчити війну на справедливих умовах, "на тих умовах, під якими всі підписалися".

"Ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія. Україна має ті ж права, як і кожна суверенна держава. Ми разом з Україною будемо протистояти агресії Росії. Крапка. США борються за демократію і захищають наших друзів у світі, які відстоюють цю демократію.", - сказав президент США.

Байден наголосив, що виступає проти політики розширення країн військовим шляхом, "проти глобальної політики страху і приниження".

Раніше Джо Байден також засудив російського диктатора Володимира Путіна за ядерні погрози Україні.

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