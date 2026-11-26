Удар по російському корвету Меркурій викликав занепокоєня в Італії / © СБУ

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Після загибелі двох офіцерів військово-морських сил Лівії, які дістали поранення під час української атаки на російський корвет «Меркурій» у порту Бенгазі, командування сил на сході країни пригрозило Україні відплатою. Тим часом Італія розглядає можливість посилення заходів безпеки для своїх військових у Лівії, а прем’єрка Джорджа Мелоні заявила, що війна не повинна поширюватися на Середземномор’я.

Про це пише La Repubblica.

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Лівійське командування пообіцяло Україні відплату

Головнокомандувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар заявив про намір відповісти на загибель двох лівійських військових. У заяві генерального командування йдеться, що відплата відбудеться «у відповідному місці й у відповідний час». Конкретних строків або способу можливої відповіді не назвали.

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Двоє офіцерів — Аль-Тахер Абдулла ас-Садік та Алі Мохаммед ас-Саїд — померли від поранень, отриманих під час атаки 22 листопада на російський корвет «Меркурій» у військово-морській базі Бенгазі. За даними лівійського командування, корабель перебував там для дозаправлення та поповнення запасів.

Обставини поранення офіцерів остаточно не з’ясовані. За однією з версій, вони могли перебувати на борту корвета, за іншою — на причалі. Також лівійські посадовці стверджують, що українські морські дрони могли запускати із бази на заході країни. Ці дані ґрунтуються на попередньому розслідуванні, про яке розповіли анонімні джерела AP.

Італія побоюється поширення війни на Середземномор’я

На тлі погроз Лівії занепокоєння висловила Італія. Як повідомляє ANSA з посиланням на військові джерела, міністр оборони Гвідо Крозетто викликав українського військового аташе, який прибув разом із послом України Ігорем Брусилом. Рим також розглядає можливість посилення заходів безпеки для приблизно 200 італійських військових, які служать у межах місії Miasit між Триполі та Місуратою.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що війна не повинна і не може поширюватися на Середземномор’я. Вона наголосила, що Рим має чітко висловити свою позицію українським партнерам, водночас продовжуючи допомагати Україні захищатися від російської агресії.

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Видання звертає увагу на те, що корвет перебував у лівійських територіальних водах, а це створює окремі питання щодо суверенітету країни.

Удар по російських кораблях біля Лівії — останні новини

22 листопада Сили оборони України та СБУ провели операцію поблизу порту Бенгазі. Для атаки застосували сім безекіпажних катерів, які, за даними української спецслужби, запустили з так званого материнського судна. Унаслідок удару затонув російський корвет «Меркурій» із вертольотом Ка-27 на борту, а також було уражено суховантаж MV ANGARA, який використовували для перевезення військових вантажів.

Після удару влада східної Лівії різко відреагувала на дії України та пригрозила юридичними й дипломатичними заходами. Київ відповів, що має право завдавати ударів по російських військових цілях, зокрема по кораблях і суднах із військовими вантажами. Українське МЗС наголосило, що право на самооборону не обмежується територією України.

Наслідки атаки зафіксували й супутники. На знімках порту Бенгазі від 23 листопада видно перевернутий і частково затоплений корвет «Меркурій», а біля суховантажу MV ANGARA — дим і пожежну техніку. Вхід до ділянки порту, де перебували судна, заблокували катерами.

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