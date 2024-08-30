Війна може бути припинена "з дня на день": президент Чехії зробив гучну заяву щодо ударів по РФ

На думку Петра Павела, дії Сил оборони України на території РФ є легітимними.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що ураження цілей на території Росії є законним, тому Україні необхідно дозволити використовувати для цього винищувачі F-16, подаровані їй європейськими державами, зокрема Данією та Нідерландами.

Про це пише чеське видання Novinky.

Про це Павел заявив у Парижі, де брав участь у відкритті літніх Паралімпійських ігор.

"Якщо відповідно до статті 51 Статуту ООН ми хочемо допомогти Україні у боротьбі проти російської агресії та допомагаємо їй матеріальними постачаннями, а не безпосередньою участю у бойових діях, то саме Україна має вирішувати, як використовувати це озброєння", - заявив він.

За словами чеського лідера, Курська операція ВСУ на російській території також є абсолютно легітимною. При цьому, якщо Путін захоче, війна може бути припинена з дня на день.

"Якби не той факт, що Росія розпочала війну і вже давно завдає ударів по території України, їм [українцям – ред.] не довелося б вражати жодну ціль в Росії. Головна карта в руках президента Путіна. Він може покласти край війні відразу", – наголосив Павел.

Нагадаємо, Андрій Єрмак та Рустем Умєров вкотре спробують переконати Білий дім дозволити використовувати американську далекобійну зброю для ударів вглиб Росії. Щоб зробити це голова Офісу президента та міністр оборони 30 серпня відвідають Вашингтон.

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