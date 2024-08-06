Війна на Близькому Сході: Канада закликала своїх громадян утриматись від поїздок до Ізраїлю

Безпекова ситуація в регіоні може раптово погіршитися.
Канада закликала своїх громадян тимчасово утриматись від відвідування Ізраїлю через загрозу можливого початку регіональної війни та ескалації насильства.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці МЗС Канади.
"Уникайте усіх подорожей до Ізраїлю через регіональний збройний конфлікт й непередбачувану безпекову ситуацію", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні зазначається, що "безпекова ситуація може раптово погіршитися".
"Якщо збройний конфлікт посилиться, він може вплинути на вашу спроможність покинути країну комерційними шляхами. Це може зумовити складнощі у подорожах, зокрема закриття авіаційного простору та скасування й перенесення авіарейсів", - наголосили у МЗС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що Іран нападе на Ізраїль вже цієї ночі.
Крім того, ми також інформували, що Ізраїль заявив про ракетну атаку з боку Лівану.
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