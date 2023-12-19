Війна на Близькому Сході: Зеленський пояснив, як це впливає на ситуацію в Україні  

Росія "не досягла успіху на полі бою, але вона досягли успіху на полі дипломатичному" у світі, сказав Зеленський.

Росії вдалося досягнути дипломатичного "успіху" на Близькому Сході та розпалити там війну, щоб увага світу розпорошилася на два фронти - Ізраїль та Україна.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час підсумкової пресконференції у вівторок, 19 грудня.

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За його словами, війна на Близькому Сході має вплив на допомогу Україну.

"Війна на Близькому Сході як будь-яка трагедія і виклик сьогодні в Європі або на тому чи іншому континенті, за якими стоїть присутність або той чи інший вплив РФ, має вплив на допомогу Україні. Близький Схід не виключення і це факт. І розфокусування уваги — розфокус допомоги світу, розфокус консолідації навколо України, розфокус підтримки України на різних міжнародних майданчиках, розфокус теми України в інформаційному просторі за кордоном. Все це комплексно і дуже погано впливає на стійкість України, на нашу допомогу. Ми знаємо, що це трагедія і виклик. Ми повинні зрозуміти, що у нас повномасштабна війна і на Близькому Сході трагедія. Мої співчуття абсолютно всім загиблим в цій трагедії. Але Росія досягла тут успіху. І треба це визнати", - сказав він.

Він наголосив, що це "серйозна робота" російських дипломатів.

"Вони не досягли успіху на полі бою, але вони досягли успіху на полі дипломатичному. Те, що вони досягли успіху саме в цьому треку, це факт. Вагатися почали деякі держави. Деякі держави почали балансувати, кому спочатку допомогти — Ізраїлю або Україні. Напевно Україні, тому що повномасштабна війна. Хтось інший каже, що Україна вже стоїть на ногах, ми їм допомагаємо вже другий рік поспіль, а в Ізраїля зараз такий серйозний виклик. Саме такі були голоси на початку цієї трагедії. Тому все це точно не позитивно впливає", - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року

Нагадаємо, раніше Зеленський озвучив, у скільки Україні стане мобілізація.

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