Війна на Близькому Сході: генерал США назвав три головні наслідки для України

Бен Ходжес / © Associated Press

Реклама

Масштабне загострення на Близькому Сході матиме безпосередній вплив на перебіг війни в Україні. Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес виділив три ключові аспекти, які стосуються економіки, постачання зброї та розвінчання міфів про потужність російської армії.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Перший і найбільш очевидний наслідок ескалації має негативний характер для України, йдеться про економічний фактор та світові енергетичні ринки.

Реклама

«Найперше — це підрив енергетичних потоків постачання нафти і газу, що йдуть із країн Затоки. Це підносить ціни, принаймні, на який час так буде. Не знаю, як надовго і наскільки ціни піднесуться, але буде такий сплеск для Росії у добутковій від продажу нафти Індії та Китаю. Це негативний бік справи», — зазначив експерт.

Водночас генерал звертає увагу на позитивний стратегічний сигнал для Києва та Заходу: Росія не надала жодної реальної підтримки своєму союзнику Ірану під час загострення. За словами Ходжеса, це відбувається не через небажання, а через абсолютну відсутність спроможності.

«Коли я розглядаю те, що Росія нічого не зробила, нічого не вчинила, щоб допомогти Ірану. Вони не мають змоги допомогти. І це мені підтверджує те, про що я думав: Росія — слабка країна, що не має змоги перемогти Україну. Наратив, що російська перемога, мовляв, неминуча, стає дедалі все менш імовірним. І це добре для України», — підкреслив Ходжес.

Третій аспект стосується безпосередньо військової допомоги. Масоване використання ракет-перехоплювачів на Близькому Сході створює ризики для української протиповітряної оборони. Ходжес висловив занепокоєння щодо того, чи вистачить у США систем Patriot та боєприпасів до них для продажу європейським партнерам із подальшим передаванням Україні.

Реклама

Вирішенням цієї проблеми, на думку генерала, може стати залучення українського досвіду ефективної боротьби з повітряним терором.

«Країни Затоки і США мали б запрошувати українських експертів, щоб вони могли показати, як доцільно боротися з „Шахедами“», — підсумував Бен Ходжес.

Нагадаємо, Зеленський також раніше висловлював занепокоєння, що війна навколо Ірану може вплинути на постачання зброї Україні від західних союзників, зокрема систем протиповітряної оборони. Україна вже відчувала нестачу американських систем Patriot, які є ключовими для перехоплення російських балістичних ракет.

Також, єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що за чотири місяці зимового сезону Україна використала близько 700 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, відбиваючи російські атаки.

Реклама

За його словами, така кількість приблизно відповідає річному обсягу виробництва цих ракет американськими компаніями. Кубілюс також зазначив, що для знищення однієї балістичної ракети часто необхідно кілька перехоплювачів, тому їх витрати залишаються дуже високими.