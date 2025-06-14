Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко / © Офіційний сайт Президента України

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На фоні загострення конфлікту на Близькому Сході не можна очікувати, що союзники Ірану залишаться пасивними. Різні терористичні угруповання, які мають тісні зв’язки з Іраном і співпрацюють з Росією, почнуть активні дії у відповідь.

Про це заявив дипломат Володимир Огризко в інтерв’ю для Oboz.ua.

Як приклад Огризко навів єменських хуситів, які не будуть стояти осторонь, а також інші проросійські терористичні організації, які можуть ініціювати удари всередині Ізраїлю. Експерт підкреслив, що це лише питання часу — вибухи на території Ізраїлю є цілком реальним сценарієм.

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Він також зауважив, що нинішня криза може швидко вийти за межі двостороннього протистояння і охопити весь регіон, ставши поширеним конфліктом, що зачепить і ширші території. Особливою загрозою є те, що Іран уже оголосив про початок «кривавої помсти». Без підтримки США та європейських союзників Ізраїлю буде вкрай складно протистояти.

Дипломат акцентував, що конфлікт має не лише політичний, а й релігійний вимір. Коли війна набирає характеру релігійного фанатизму, втрати перестають мати значення, а конфлікт перетворюється на «священну війну», в якій Ізраїль стає символом зла.

Огризко також попередив, що може настати момент, коли обидві сторони почнуть застосовувати засоби, які до цього часу трималися в секреті — у тому числі ядерну зброю, як чисту, так і «брудну». За його словами, початок ядерної війни призведе до руйнівних наслідків для всього світу, оскільки буде підірвано основи сучасного світопорядку, заснованого на стримуванні.

У цьому разі, на думку дипломата, Росія може використати це як привід для застосування ядерної зброї і проти України, що призведе людство у дуже небезпечну і темну епоху.

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Проте Огризко допускає, що у разі масованого удару по Ірану з великими втратами, ситуація може обмежитись скликом засідання Ради Безпеки ООН, хоча це не гарантує припинення ескалації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі проти 13 червня Ізраїль провів скоординований авіаналіт на ядерні та військові об’єкти Ірану, зокрема ракети, науковців і військових лідерів. Операція стала результатом восьмимісячної підготовки й має на меті знищення ядерного та ракетного потенціалу Ірану, як заявив прем’єр Нетаньягу.

Ввечері того ж дня Іран відповів ракетним ударом по Ізраїлю, обстрілявши Тель-Авів, Єрусалим та інші міста. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, понад 20 отримали поранення.