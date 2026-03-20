Світ зіткнувся з дефіцитом засобів протиповітряної оборони. Запаси боєприпасів для ППО у Сполучених Штатах, країнах Європи та на Близькому Сході перебувають на межі повного вичерпання.

Про це повідомив голова правління німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю CNBC.

За словами керівника концерну, попит на системи ППО та ракети-перехоплювачі сьогодні «величезний» у всіх регіонах світу. Він підкреслив, що інтенсивні бойові дії та постійні загрози спустошили склади ключових гравців світової безпеки. На думку експерта, ситуація може стати критичною вже найближчим часом.

«Думаю, станом на зараз склади і в європейців, і в американців, і у країн Близького Сходу порожні або майже порожні. Якщо війна на Близькому Сході триватиме ще місяць, гадаю, у нас майже не залишиться ракет», — сказав Паппергер.

Проблема дешевих дронів і дорогого захисту

Однією з головних причин швидкого спустошення складів є зміна характеру сучасної війни. Масове використання порівняно дешевих ударних безпілотників змушує витрачати на їхнє збиття надзвичайно дорогі та дефіцитні ракети. Паппергер пояснив, що така економічна диспропорція робить традиційні системи захисту вразливими до виснаження.

Для подолання цієї кризи Rheinmetall планує змінити підхід до виробництва, орієнтуючись на комбіновану модель захисту. Вона має поєднувати в собі:

зенітні ракети різної дальності

артилерійські системи для ближнього бою

спеціалізовані перехоплювачі

Голова німецького концерну згадав і досвід війни в Україні. Він зазначив надзвичайну ефективність безпілотних систем проти російських військ, але наголосив, що запорукою успіху залишається саме комплексне застосування різних типів озброєнь.

Дефіцит озброєння у США — останні новини

Нагадаємо, у США вже тривалий час тривають дискусії щодо масштабів військової допомоги Україні та її впливу на обороноздатність самих Сполучених Штатів. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Вашингтон передав Києву значні обсяги озброєння, боєприпасів і техніки, що стало важливим фактором підтримки української армії.

Водночас у політичному середовищі США дедалі частіше порушується питання про наслідки такої підтримки для власних військових ресурсів. Частина американських посадовців і політиків наголошує, що активне постачання зброї союзникам призводить до скорочення запасів, які можуть знадобитися для забезпечення оборонних потреб самих США.

Ця тема регулярно обговорюється під час брифінгів, у Конгресі та в експертному середовищі, особливо на тлі глобальних викликів безпеці. Зокрема, увага приділяється тому, як швидко США здатні відновлювати свої запаси озброєння та чи відповідає нинішній рівень виробництва потребам національної оборони.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що лише завдяки допомозі США Україна змогла вистояти у війні з Росією. Водночас він вкотре поставив під сумнів прозорість фінансових потоків свого попередника Джо Байдена та закликав з’ясувати, у який спосіб витрачалися кошти, надані Україні за його президенства.

«Байден дав їм від 350 до 400 млрд дол. у вигляді обладнання і готівки. Хтось має дізнатися про ці гроші», — зауважив Трамп.