Війна на Близькому Сході: Залужний назвав головний "плюс" для України

Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував ризики нового масштабного конфлікту навколо Ірану. Так, для Києва є принаймні один позитивний сигнал — міжнародні партнери починають глибше розуміти питання безпеки та реальні механізми її забезпечення.

Про це Залужний написав у колонці для NV.

«Щодо України — є чи не єдиний явний позитив: окрім запрошення допомогти в організації системи ППО і вже скорого очевидного запрошення до організації бойових дій на землі, врешті до когось прийде і розуміння самого поняття гарантій безпеки і можливостей миротворчих контингентів», — пояснив він.

Залужний також закликав критично оцінювати ситуацію довкола Ірану, адже йдеться про можливу боротьбу світових гравців за вплив і владу.

«Отже, якщо ви чуєте про те, що в Ірані — ще одна війна головних світових сил за впливи і владу, — уважно подумайте, чи всі фізично готові саме за це воювати», — закликає він.

За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ, щонайменше три країни вже готові до протистояння: одна з них постійно забезпечує цю війну і удосконалює технології, ще одна — Україна. Це, наголошує Залужний, головний позитив для нас.

«Все решта: війна — найстрашніше, що придумало людство», — завершив Валерій Залужний.

Раніше Залужний говорив про те, що сценарій завершення війни на Близькому Сході наразі неможливо спрогнозувати. Усе серез зміну характеру бойових дій під впливом війни в Україні. Ключову роль відіграє політична воля, яка дозволяє країнам швидко нарощувати військові можливості. За його словами, конфлікт може розвиватися за сценарієм виснаження, що створить серйозні проблеми для сторони, яка наступає. Він також попереджає про небезпеку новітніх технологій, зокрема «kill zone», де дрони роблять поле бою смертельно небезпечним.