Війна набирає обертів: американський десант прибув на Близький Схід (фото)
Військовий підрозділ американської армії складається з близько 3500 моряків та морських піхотинців, а також транспортних та ударних винищувачів.
Американські моряки та морські піхотинці на борту десантного корабля USS Tripoli прибули до зони відповідальності Центрального командування (CENTCOM) США на Близькому Сході.
Про це повідомив у суботу, 28 березня, CENTCOM на платформі Х, опублікувавши фото американського десанту.
У повідомленні наголосили, що десантний корабель класу America служить флагманом Трипольської десантної групи готовності 31-го експедиційного підрозділу морської піхоти.
У Центральному командуванні США додали, що військовий підрозділ складається з близько 3500 моряків та морських піхотинців, а також транспортних та ударних винищувачів, а також десантних та тактичних засобів.
На опублікованих фото зображено як сам військовий корабель з літаками на борту, так і десантників зі зброєю.
Раніше офіційні особи США заявили, що тисячі морських піхотинців на борту кількох кораблів ВМС вирушать до регіону, де триває військова операція проти Ірану.
За інформацією ЗМІ, найближчими днями збройні сили США готуються розгорнути також щонайменше 1000 військовослужбовців з 82-ї повітряно-десантної дивізії на Близькому Сході. Цей армійський підрозділ вважається силами реагування на надзвичайні ситуації і може бути розгорнутий у стислі терміни.
Якщо підрозділи морської піхоти навчаються виконувати місії, що охоплюють підтримку посольств США, евакуацію цивільного населення та ліквідацію наслідків стихійних лих, солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії навчаються десантуватися з парашутом на ворожу або спірну територію для забезпечення безпеки ключових територій та аеродромів.
Нагадаємо, як повідомляло видання The Wall Street Journal, Пентагон опрацьовує можливість відправлення до 10 тисяч додаткових військовослужбовців на Близький Схід, щоб розширити військові інструменти президента США Дональда Трампа.