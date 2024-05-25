Війна НАТО з Росією: командувач збройних сил Альянсу в Європі назвав два важливих фактори

Відносна швидкість підготовки з обох сторін визначатиме, чи буде перевага у НАТО чи Росії, вважає американський генерал.

Готовність НАТО до збройного протистояння з Росією залежить від двох факторів: політичної волі та гнучкості західної військової промисловості.

Про це заявив верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє LRT.

Високопосадовець НАТО зазначив, що, виходячи з досвіду України, одним із найважливіших аспектів є відносини між військовими та громадянським суспільством. Коли цивільне керівництво є хорошим і сильним, воно може викликати громадську рішучість і досягти результатів на полі бою.

Другим важливим фактором Крістофер Каволі називає спроможність західної військової промисловості забезпечити необхідну перевагу під час ймовірного протистояння.

Він наголошує, що питання про те, скільки часу знадобиться Росії для створення сили, яка становить загрозу для НАТО, не обов'язково є правильним. Каволі стверджує, що краще ставити питання інакше: “Як швидко Росія може нарощувати свої сили порівняно з тим, як швидко ми будемо нарощувати свої сили”.

Саме відносна швидкість підготовки з обох сторін визначатиме, чи буде перевага у НАТО чи Росії, вважає американський генерал.

Крістофер Каволі нагадав, що вперше за три десятиліття Альянс розробив і затвердив нові плани оборони території НАТО: в секретних документах детально описано, як, де і з ким буде здійснюватися оборона. Однак досягнення запланованих можливостей потребує як додаткових витрат на оборону, так і прискорення виробництва військової промисловості.

Відтепер витрати на оборону країн НАТО будуть залежати від вимог нових оборонних планів.

“Нам потрібно, щоб ви виробляли конкретні речі, нам потрібно, щоб ви купували конкретні речі, нам потрібно, щоб ви підтримували певний рівень готовності”, — заявив головнокомандувач силами НАТО в Європі, наголосивши, що 2% витрат на оборону відтепер є мінімальними, а не стелею.

Нагадаємо, генерал Крістофер Каволі раніше заявив, що Росія залишатиметься серйозною загрозою для країн НАТО навіть після завершення війни в Україні.

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