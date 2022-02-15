“Війна не повинна початися”: Шольц після переговорів з Путіним побачив добрий знак

“Війна не повинна початися”: Шольц після переговорів з Путіним побачив добрий знак

Німецький канцлер вважає, що дипломатичні можливості врегулювання ситуації навколо України не вичерпані.

У вівторок, 15 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі у Москві з російським президентом Володимиром Путіним назвав добрим знаком відведення до місць дислокації російських військовослужбовців після навчань.

Про це повідомляють російські інформагенства з посиланням на спільний брифінг лідерів двох країн.

Очільник німецького уряду перед журналістами заявив, що дипломатичні можливості врегулювання ситуації навколо України поки що не вичерпані.

“Ми не повинні зайти в глухий кут, який обернеться лихом для всіх”, - наголосив він.

Олаф Шольц також говорив про необхідність термінової деекскалації. “Війна не повинна початися”, - сказав він.

Канцлер Німеччини заявив, що для його покоління війна в Європі є чимось неймовірним. Також він назвав добрим знаком відведення до місць дислокації російських військовослужбовців після навчань, які відбувалися біля кордонів України.

Нагадаємо, у понеділок, 14 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив свій перший офіційний візит до України. У Києві німецький лідер провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як відвідати Москву.

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