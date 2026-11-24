Борис Пісторіус / © Associated Press

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про ризик поширення війни на Балтійське море після ймовірного удару України по російському вантажному судну у Фінській затоці.

Про це повідомляє Die Welt.

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Таку позицію Пісторіус озвучив після переговорів у Берліні з українським колегою Євгенієм Хмарою. За словами німецького міністра, Україна може атакувати російські військові цілі, однак має враховувати ймовірні наслідки таких операцій для безпеки регіону.

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«Водночас, звичайно, Україна також несе особливу відповідальність. Війна не повинна поширитися на Балтійське море», — наголосив Пісторіус.

Окремо очільник оборонного відомства Німеччини позитивно оцінив реакцію Фінляндії на інцидент. Він зазначив, що фінська сторона діяла розсудливо та виважено.

Раніше Прикордонна служба Фінляндії повідомила про пожежу на російському вантажному судні у східній частині Фінської затоки. Фінські служби координували рятувальну операцію, а також готували можливі заходи для запобігання екологічним збиткам у межах своєї юрисдикції.

Пісторіус також звернув увагу на важливість безпеки морських перевезень у регіоні.

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«У наших спільних інтересах, щоб вільне судноплавство не опинилося під загрозою», — заявив він. Водночас міністр запевнив українського колегу, що Німеччина продовжить підтримувати Україну.

За інформацією російської сторони, у вихідні вантажне судно зазнало атаки безпілотників. Керівник відділу зв’язків із громадськістю Збройних сил Фінляндії Акі-Маурі Хухтінен у коментарі телеканалу Yle зазначив, що, ймовірно, йдеться про українську атаку.

Раніше повідомлялося, що Естонія не надавала дозволу на використання своїх повітряного простору та територіальних вод для проведення військових операцій.

Ми раніше інформували, що російське вантажне судно «Спарта II», яке напередодні атакували безпілотники в Балтійському морі, продовжує горіти біля берегів Фінляндії.

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