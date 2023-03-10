Війна не змінила: Китай і Росія досі мають глибокі зв'язки в оборонному секторі – CNN

Зокрема, йдеться про торгівлю запчастинами до вертольотів і деталями реактивних двигунів.

Китай протягом 2022 року зберігав торговельні відносини з російськими оборонними компаніями, що перебувають під санкціями, попри своє декларування підтримки територіальної цілісності України та пропозицію "мирного плану".

Про це повідомляє CNN із посиланням на митні записи.

"Ключові компанії у великих військово-промислових комплексах обох країн продовжують свої багаторічні відносини, незважаючи на жах, який Москва розв'язала в Європі", – зазначається у статті.

Митні записи свідчать, що принаймні до середини листопада 2022 року оборонний підрядник Китаю Poly Technologies відправив до Росії щонайменше дюжину партій товарів. Зокрема, йдеться про запчастини для вертольотів і радіообладнання "повітря-земля". Отримав ці товари Улан-Уденський авіаційний завод. Водночас цей завод теж відправляв до Китаю деталі та декілька гелікоптерів 2022 року.

Більшість переданих до РФ з боку Poly Technology деталей мали маркування запчастин до вертольотів Мі-171Е. Окрім того, три такі постачання призначалися для вертольотів Мі-171Ш, які можуть мати на борту озброєння.

"Немає жодних доказів того, що якийсь із товарів, якими вони обмінювалися, безпосередньо підживлює російську війну", – зауважили журналісти видання.

За оцінками експертів, ці запчастини є достатньо базовим обладнанням. Вони можуть бути частиною контрактів, що вже існують, та "стандартних ділових відносин між компаніями". Однак така торгівля доводить, що Китай та Росія продовжують співпрацю.

Зауважимо, що Poly Technologies як "донька" провідного китайського держпідприємства 2013 року потрапила під санкції США за постачання для Ірану, Північної Кореї та Сирії. Обмеження на компанію були накладені і 2022 року – за можливе поширення ракет.

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У митних даних вказані ще дві ключові компанії – китайська контрольована держкорпорацією авіапромисловості AVIC International Holding та російська Об'єднана двигунобудівна корпорація, що входить до складу "Ростеху". Ці компанії торгували між собою деталями реактивних двигунів розробки РФ. Багато з деталей мали маркування двигуна, що використовується у винищувачах Китаю.

Постачання з AVIC International, здійснені до липня минулого року, у документах проходили як договірні зобов'язання щодо гарантії.

Зброя Китаю для РФ

Нагадаємо, Китай може передати Росії летальну зброю для війни проти України. Таку інформацію від медіа підтвердив директор американського ЦРУ Білл Бернс.

Згодом і в Китай зробили відповідний натяк. Так, в МЗС країни заявили, що вважають передавання зброї до РФспівставним із військовою допомогою з боку США для Тайваню. У США на це відповіли, що захищають міжнародний порядок, заснований на принципах ООН, коли одна велика країна нападає на меншу та намагається перекроїти кордони.

На думку російського опозиціонера та публіциста Андрія Піонтковського, Китай не наважиться на серйозні постачання зброї для Росії. А протилежна інформація спрямована на торг між КНР і США щодо низки політичних питань.

Китай розсекретили - серйозний витік інформації про співпрацю з РФ

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