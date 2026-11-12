"Війна негайно відновиться": Путін цинічно пригрозив Україні та її союзникам

Війна в Україні

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Президент РФ Володимир Путін пригрозив відновленням війни проти України в разі появи на її території іноземних військових контингентів після укладення мирної угоди. Господар Кремля заявив, що Москва вважатиме такі підрозділи «законною ціллю», фактично відкидаючи можливість розміщення міжнародних сил для гарантування безпеки України.

Про це Путін заявив під час зустрічі з американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

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За словами російського президента, присутність будь-яких іноземних військ на українській території є для Москви «абсолютно неприйнятною». Він цинічно стверджує, що розміщення таких сил нібито становитиме загрозу безпеці Росії, а тому може стати приводом для поновлення бойових дій.

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«Ми казали раніше, що в такому разі вони стануть для нас законною ціллю, і війна негайно відновиться», — заявив Путін.

Він також поставив під сумнів наміри європейських країн щодо можливого розміщення військових контингентів в Україні після завершення війни. За його словами, Москва сприйматиме такий крок як підставу для нового збройного протистояння.

«Що ми чуємо від них? Що після укладення миру вони одразу введуть війська в Україну? Що це означає? Війна негайно відновиться», — наголосив господар Кремля.

Цією заявою Путін фактично пригрозив новою агресією у відповідь на можливі міжнародні гарантії безпеки для України, які передбачатимуть присутність іноземних військових на її території.

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Нагадаємо, Кремль намагається використати тристоронні переговори США, Росії і України в Абу-Дабі, щоб домогтися перегляду всієї системи безпеки в Європі. Москва повертається до ультиматумів, які висувала Вашингтону та НАТО 2021-го, вимагаючи скоротити присутність Альянсу на європейському континенті.

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