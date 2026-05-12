Володимир Путін

Американські оглядачі та аналітики заявляють, що повномасштабна війна Росії проти України призвела до наслідків, протилежних тим, на які розраховував Кремль.

Про це пише New York Post.

Оглядач Ейдан Г. Стретч звернув увагу на те, що Україна дедалі активніше покладається на власне виробництво зброї. За його словами, хоча кампанія далекобійних ударів спочатку значною мірою залежала від допомоги США, зараз більшість озброєння виробляється саме в Україні.

Також він навів слова президента Франції Еммануель Макрон, який заявив, що значна частина розвідданих для України надходить від Франції.

«Роль Америки у припиненні війни в Україні зменшується, а не розширюється», — йдеться у матеріалі.

Оглядач National Review Джим Герагті зазначив, що одним із головних приводів для вторгнення Кремль називав страх перед розширенням НАТО.

Однак, як наголошується у статті, після початку війни до Альянсу приєдналася Фінляндія.

Таким чином, кордон Росії з країнами НАТО зріс майже утричі — до понад 1200 миль.

Росія залишається загрозою для Європи

Американські аналітики також попереджають, що Росія продовжує залишатися серйозною військовою загрозою для країн східного флангу НАТО.

За повідомленнями західних медіа, Москва може розмістити десятки тисяч військових поблизу фінського кордону.

«Російська держава розглядає США та їхніх союзників як ворога, якого необхідно послаблювати та переслідувати», — зазначає Герагті.

На думку авторів публікацій, війна в Україні призвела до економічних втрат Росії, посилення НАТО та міжнародної ізоляції Кремля. Водночас Україна, попри війну, продовжує зміцнювати власний військовий потенціал та співпрацю із західними союзниками.

Нагадаємо, після того, як на заходах до 9 травня Путін неочікувано натякнув на завершення війни, відійшовши від звичних максималістських гасел, CNN зазначило, що це може бути спробою заспокоїти російське суспільство та еліти на тлі економічного тиску, виснаження ресурсів і втрат. Попри зміну риторики Кремля та успішне використання Україною дронів для стримування ворога, аналітики вважають заяви маніпулятивними, оскільки реальних кроків до миру та компромісів наразі немає.

Також, парад у столиці країни-агресорки Москві вперше від 2007 року пройшов без військової техніки. Із закордонних глав держав до диктатора Путіна приїхали лише його білоруська маріонетка Лукашенко, лідери Лаосу та Малайзії, а також ватажки невизнаних Абхазії та Південної Осетії.

