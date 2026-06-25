Дефіцит пального у Москві / © Associated Press

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Російська влада намагається вжити заходів щодо дефіциту бензину та авіаційного палива, який стрімко зростає. Дефіцит пального почав загрожувати логістиці Москви.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росія екстрено реагує на дефіцит пального

Зокрема, у мерії Москви повністю скасували вимогу, за якою паливні цистерни могли в’їжджати до міста виключно за спеціальними дозволами на проїзд. Тепер у Москві хочуть забезпечити безперебійне постачання палива на тлі погіршення ситуації в усій країні.

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Масштаби проблеми вже визнали на офіційному рівні: заступник голови Комітету Державної думи Росії з економічної політики Михайло Делягін підтвердив наявність заторів та очевидного браку пального у Москві.

Паливна криза зачепила і цивільну авіацію. Російська авіакомпанія «Азимут» заявила, що Росія досягла критичної ситуації з авіаційним паливом через зростання цін на бензин та дефіцит авіаційного палива.

Щоб бодай частково пом’якшити ситуацію, Москва наразі веде переговори з Казахстаном щодо термінової закупівлі близько 50 000 тонн бензину марки АІ-92.

Головною причиною системної кризи експерти називають успішні дії ЗСУ. Посилена кампанія України з атак на нафтопереробні заводи та російську логістику з березня 2026 року поновила дефіцит на всій тимчасово окупованій частині України та в регіонах РФ.

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Очікується, що наступні українські удари лише поглиблюватимуть паливну кризу в Росії.

Росія «просить» бензин по сусідах

Нагадаємо, Росія домовляється з Казахстаном про купівлю 50 тисяч тонн бензину АІ-92 через дефіцит пального, що виник після зупинки кількох великих нафтозаводів після успішних атак Сил оборони.

За даними джерел Reuters, ці удари призвели до падіння російського виробництва бензину на 25%. Для стабілізації ринку РФ змушена вдаватися до нетипових кроків: планує обмежити експорт, збільшити субсидії для заводів, дозволити виробництво пального нижчої якості та навіть почати його імпорт.

Оскільки Казахстан сам є відносно невеликим виробником і в липні прогнозує власний дефіцит авіапального через ремонт на Атирауському НПЗ, значні поставки малоймовірні.

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Одним із можливих варіантів співпраці розглядається бартерна схема — обмін казахстанського бензину на російське авіаційне паливо. Попри відсутність офіційних запитів, про які раніше заявляв міністр енергетики Казахстану, Росія вже вживає екстрених заходів і розглядає варіанти імпорту пального морським транспортом.

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