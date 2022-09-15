"Війна прийшла в наш дім": кремлівські пропагандисти скаржаться на недолуге російське командування

Уже навіть кремлівські пропагандисти визнають, що російське командування є недолугим. Вони заявляють, що через невдалі накази "війна прийшла в їхній дім".
Так головний кремлівський писака Володимир Соловйов, який став уособленням кремлівської пропаганди, пожалівся на командування російської армії, чиї накази призвели до небаченого - війна перекинулася на територію Росії.
Свій гнівний допис на адресу керівництва російської армії опублікував у телеграм.
"Що нам зараз справді потрібно, то це мобілізація будівельної техніки в прикордонних регіонах. Оборонні рубежі мають будуватися швидко, якісно, на більшу глибину. І за всіма правилами військової науки. Війна прийшла в наш дім, хто і чому таким чином накомандував і навоював - це інше питання, розбиратимемо його пізніше", - написав Соловйов.
Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на кордоні з Харківщиною горить російська митниця. Своєю чергою у соцмережах українці з гумором відреагували на цей інцидент, згадавши про "бавовну" і чергове куріння у невстановленому місці.
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