"Війна прийшла в наш дім": кремлівські пропагандисти скаржаться на недолуге російське командування

Уже навіть кремлівські пропагандисти визнають, що російське командування є недолугим. Вони заявляють, що через невдалі накази "війна прийшла в їхній дім".

Так головний кремлівський писака Володимир Соловйов, який став уособленням кремлівської пропаганди, пожалівся на командування російської армії, чиї накази призвели до небаченого - війна перекинулася на територію Росії.

Свій гнівний допис на адресу керівництва російської армії опублікував у телеграм.

"Що нам зараз справді потрібно, то це мобілізація будівельної техніки в прикордонних регіонах. Оборонні рубежі мають будуватися швидко, якісно, на більшу глибину. І за всіма правилами військової науки. Війна прийшла в наш дім, хто і чому таким чином накомандував і навоював - це інше питання, розбиратимемо його пізніше", - написав Соловйов.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на кордоні з Харківщиною горить російська митниця. Своєю чергою у соцмережах українці з гумором відреагували на цей інцидент, згадавши про "бавовну" і чергове куріння у невстановленому місці.

До тисячі вбитих в Ізюмі, жертв більше, ніж у Бучі - Антон Геращенко

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber