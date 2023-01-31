"Війна програна, а країною керує старий диктатор": ексспічрайтер Путіна заявив про можливий переворот в РФ

Колишній спічрайтер президента Росії Володимира Путіна, політолог Аббас Галлямов, вважає, що у Росії зростає ймовірність військового перевороту на тлі продовження війни в Україні. За його словами, цей момент може настати у найближчі 12 місяців.

Про це повідомляє CNN.

"Стан російської економіки погіршується. Війна програна. Все більше і більше трупів повертаються до Росії, тому росіяни житимуть з більшими труднощами, і вони намагатимуться знайти пояснення, чому це відбувається, дивлячись навколо на політичні процеси, і вони самі собі відповідатимуть: "Ну, це тому, що нашою країною керує старий тиран, старий диктатор", — сказав Галлямов, маючи на увазі Путіна.

Політолог припускає можливість перевороту в Росії найближчим часом.

"На цей момент я думаю, що військовий переворот стане можливим. Тож за рік, коли політична ситуація змінилась, країну очолює ненависний непопулярний президент, війна дійсно непопулярна, і для цього потрібно пролити кров, — у цей момент переворот стає реальною можливістю", — наголосив Галлямов.

Галлямов також заявив, що вважає, що Путін може скасувати президентські вибори, що заплановані на березень 2024 року.

"Коли він без потреби щось загострює, він дійсно може скасувати вибори. Без перемоги над Україною він постане перед труднощами з росіянами. Він не потрібен росіянам, якщо він не сильний. Він дійсно може оголосити воєнний стан і скасувати вибори", — додав він.

Чи буде в Росії державний переворот?

Російські та іноземні експерти не виключають, що через війну Росії проти України в державі-агресорці може статись справжні переворот.

Американський професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, політолог Деніел Трейсман вважає, що повний крах режиму Володимира Путіна – ймовірніший варіант усунення його від влади, аніж збройне повстання генералів чи заколот кремлівських еліт.

Схожої думки дотримується і російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський. Це може відбутись через успіхи ЗСУ на фронті.

А от російський опозиційний політик Ілля Яшин заявив, що усунення Путіна ззовні нереальне.

Російське видання The Insider з посиланням на секретний документ, який розробили в Кремлі, пише, що у Росії вже почали готуватись до ймовірного державного перевороту. Там заявляють, що "противник може використати проти Федеральної служби охорони гіпноз та релігію".

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