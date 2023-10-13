Війна проти ХАМАС може закінчитися політичною поразкою Нетаньягу — експерт

На тлі масштабного вторгнення бойовиків палестинського угруповання ХАМАС на південь країни прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може позбутися своєї посади і втратити політичну вагу.

Таку думку висловив в ефірі “Еспресо” експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара.

За його словами, навіть якщо уряд Нетаньягу втримається після такого провалу розвідки й військової складової, сам прем'єр-міністр може бути усунутий від влади.

“Звичайно, Нетаньягу силою гніву та відплати, яку він зараз показує, намагатиметься компенсувати цей провал", - зауважив експерт.

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Однак, на його думку, у Нетаньягу дуже хитка позиція, оскільки його доктрина нехтування палестинцями та ортодоксації внутрішнього життя в Ізраїлі спричинила політичну кризу.

"Всі фактори можуть призвести до того, що ми через певний час, після завершення гострої фази конфлікту, можемо побачити, що Нетаньягу витиснуть з політики", - резюмував Олександр Хара.

Як повідомлялося раніше Беньямін Нетаньягу вперше за останні 50 років у заяві щодо вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль оголосив, що країна перебуває "у стані війни" від 06:00 7 жовтня. Згодом ізраїльський прем'єр та лідер опозиції Бенні Ганц оголосили про формування надзвичайного уряду для боротьби з ХАМАС.

Нагадаємо, син прем'єр-міністра Ізраїлю Авнер Нетаньягу мобілізувався до армії.

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