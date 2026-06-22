Війна проти Ірану коштувала США близько 40 мільярдів доларів — CNN

США та Іран / © depositphotos.com

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Воєнна кампанія Сполучених Штатів, пов’язана з ескалацією конфлікту навколо Ірану, вже обійшлася американському бюджету приблизно у 40 мільярдів доларів. Таку попередню оцінку оприлюднив телеканал CNN, посилаючись на джерела в оборонному секторі США.

За даними журналістів, значна частина витрат United States Department of Defense (Пентагону) припала на масштабне перекидання військової техніки до Близького Сходу, розгортання додаткових авіаносних груп, удари високоточною зброєю, роботу систем протиповітряної оборони та забезпечення військових баз у регіоні.

У матеріалі зазначається, що операція виявилася однією з найдорожчих короткострокових військових кампаній США за останні роки. Частину витрат спричинило посилення американської присутності в Перській затоці після загострення ситуації навколо іранської ядерної програми та атак союзних Ірану угруповань у регіоні.

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Експерти, опитані CNN, наголошують, що якщо конфлікт затягнеться або Сполучені Штати будуть змушені розширити військову операцію, загальні витрати можуть зрости в рази вже найближчими місяцями.

Водночас у Вашингтоні дедалі гучніше лунають дискусії щодо того, наскільки виправданими є такі витрати на тлі внутрішніх економічних проблем та політичної напруги напередодні нової виборчої кампанії.

Мирні домовленості

Нещодавно Сполучені Штати та Іран офіційно заявили про досягнення мирної угоди, яку планували підписати 19 червня у Женеві за посередництва Пакистану. Одразу після цих успішних дипломатичних кроків Дональд Трамп анонсував негайне зняття американської блокади та відкриття транзиту Ормузькою протокою.

Зі свого боку лідери країн G7 публічно висловили готовність підтримати план Вашингтона щодо швидкого розмінування та відновлення безпечного судноплавства у цьому регіоні. Однак європейські союзники наголосили на необхідності отримати надійні довгострокові гарантії від Тегерана, перш ніж відправляти туди свої військові кораблі.

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Попри гучні заяви про історичне примирення між США та Іраном, керівництво Ізраїлю відмовилося підкорятися цим рішенням, наголосивши на своєму статусі незалежної держави. Ізраїльські посадовці дали чітко зрозуміти, що американська угода не є для них обов’язковою та не зупинить їхніх військових операцій.

Міжнародні експерти зазначали, що нормалізація торговельного руху та повернення до довоєнних обсягів перевезень у будь-якому разі вимагатиме щонайменше кількох тижнів злагодженої роботи. Водночас ця близькосхідна угода мала б дозволити адміністрації Трампа більше сконцентруватися на військовій допомозі та переговорних процесах щодо України.

Нагадаємо, напередодні, 18 червня, Сполучені Штати Америки скасували обмеження на морський рух до іранських портів і прибережних районів. Відповідне рішення було ухвалене за дорученням президента США Дональда Трампа.

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