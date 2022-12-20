Війна Росії буде на порядку денному: Блінкен під час візиту до Китаю говоритиме про Україну

Блінкен під час візиту до Китаю говоритиме про путінську війну.

Під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Китаю, яка запланована на початок 2023 року, посадовці обговорюватимуть війну Росії проти України.

Про це заявив під час брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Коли держсекретар вирушить до Пекіна, що, як ми очікуємо, відбудеться в якийсь момент на початку наступного року, війна Росії проти України буде на порядку денному», - зауважив він.

Китай, хоч і заявляє про нейтралітет у війні, але підтримує тісні зв’язки з Росією. Також США застерегли Пекін від надання Росії військової допомоги аби від сприяння в ухилянні від санкцій.

«Ми дуже уважно стежимо за діяльністю Пекіна в цій конкретній сфері», - зазначив Прайс.

США сподіваються, що КНР використає свій вплив на Росію, щоб допомогти покласти край війні.

За словами речника, Сполучені Штати та інші країни очікують, що Китай як член Ради Безпеки ООН дійсно вірить і фактично дотримується принципів, які були в основі зовнішньої політики КНР протягом десятиліть, - незалежність, територіальна цілісність, суверенітет.

Відносини Китаю та Росії

Нагадаємо, що китайський очільник Сі Цзіньпін давно захоплюється Путіним, адже після 9 місяців війни Китай поглиблює відносини із РФ. Це може свідчити про те, що Пекін вирішив остаточно перейти на сторону РФ.

Також США планують додати до "чорного списку" понад 35 китайських компаній, зокрема виробників мікросхем. До того ж американським компаніям заборонено продавати технології компаніям зі списку.

Зауважимо, що Китай запевнив ЄС, що не постачає зброю Росії, а також у КНР дали зрозуміли, що ядерна загроза Росії є неприйнятною і безвідповідальною.

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