Війна Росії проти України: Фейгін розповів про цілі Путіна на 2023 рік

Захід має ресурси і засоби для допомоги Україні, щоб вона перемогла у війні.

Російське командування на чолі з президентом Володимиром Путіним хоче завершити війну в Україні, захопивши території на кордоні Донецької і Луганської областей, закріпитися і, взяти паузу на декілька років.

Про це правозахисник Марк Фейгін розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"У 2022 році одні були цілі, в 2023 – уже ніші. Минулого року вони (командування РФ – ред.) хотіли захопити всю Україну. Піти далі чи ні – залежало від швидкості успіху, ресурсу, від бліцкригу політичного і військового. З високим ступенем ймовірності, від Придністров’я до Кишиніва вони б пішли. Можливо б, підзбирали сили, рік-два, але вони би продовжили якісь рухи щодо відновлення СРСР, територіально", – зазначив Фейгін.

Щодо до планів Москви у 2023 році, то вони звелися до того, щоб закінчити цю війну у статусі-кво.

"Це навіть замміністра іноземних справ ще раз озвучив, що, мовляв, це не ви вийшли із переговорного процесу, а Київ. Але Київ не вирішує, вирішують у Вашингтоні та Брюсселі. Але без усіляких попередніх умов ми готові. Тобто відновити переговори і визнати реалії. Тобто – ті території, які вони займають – залишити їм", – нагадав Фейгін.

Правозахисник підтвердив, що ані Захід, ані Україна з цим не згодні.

"Я думаю, що вони через цих більш низьких чиновників озвучують те, що обговорюють. Вони дійсно хочуть закінчити цю війну. Що буде далі – це вже інше питання: скільки вони будуть відновлювати армію, інститутилізувати території, як будуть боротися із санкціями. Але зараз ціль – припинити війну на статусі кво. Якомога більше взяти територій, бажано вийти на кордони Донецької і Луганської областей, закріпитися і намагатися закінчити це все, взявши паузу на кілька років, можливо, на кілька десятків років. Але зараз цілі захопити всю Україну – вони нереальні, це неможливо", – додав правозахисник.

Нагадаємо, що правозахисник Марк Фейгін також спрогнозував, з якою заявою виступить 21 лютого очільник Кремля.За словами Фейгіна, диктатор знову погрожуватиме світу і говоритиме про військові "успіхи", яких немає.

Водночас в РФ поки не оголосили нову велику хвилю мобілізації для війни в Україні, тому що у Кремлі розуміють, що заява про нову хвилю мобілізації не спрацює.

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