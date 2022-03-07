Війна Росії проти України: перше засідання суду в Гаазі відбудеться вже сьогодні

За ініціативою прокурорів МКС, суд вже почав збирати і фіксувати всі докази злочинів РФ в Україні.
Перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни РФ проти України відбудеться 7 березня.
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом.
"Сьогодні ми вже знаємо, буде перший крок зроблено, щоби в межах міжнародної спільноти давати правову оцінку воєнним злочинам РФ. Є кілька паралельних процесів, які можуть бути використані як оцінка злочинів Росії і її керівництва на території України", — сказав нардеп.
Він нагадав, що Міжнародний кримінальний суд передбачає відповідальність саме за воєнні, а не військові злочини. За ініціативою прокурорів МКС, суд вже почав збирати і фіксувати всі докази злочинів РФ в Україні.
"Сьогодні відбувається перше засідання, щоб намітити подальші кроки щодо фіксації і оцінки злочинів, підготовки до безпосередньо судового засідання. МКС керується Римським статутом. На жаль Україна визнала, що Римський статут не відповідає Конституції. Зараз Верховна Рада, Офіс президента, Мін'юст працюють над пакетом документів, які дозволять дуже швидко ратифікувати Римський статут", — пояснив Веніславський.
Нардеп наголосив, що:
- воєнні злочини не мають строку давності,
- і ті, хто віддають злочинні накази, і ті хто їх виконує, будуть об'єктами переслідування на території будь-якої країни, яка ратифікувала Римський статут (а це майже всі країни Європи і цивілізованого світу).
"Результат ми отримаємо протягом кількох місяців, року, а то й кількох років, адже це дуже ретельна діяльність. Але ми отримаємо результат у вигляді конкретних вироків суду Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинців Росії", — зазначив депутат.
Раніше повідомлялося, що Україна щодня збирає докази страшних злочинів російських військових проти мирних людей.
Нагадаємо, 101-річний Бенджамін Ференц, який був прокурором на Нюрнберзькому процесі, вважає, що Путін має бути засуджений за злочини проти людства, які скоюють російські війська в Україні.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.