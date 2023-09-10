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Війна Росії проти України: у Байдена звернулися до союзників із важливою заявою

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Війна Росії проти України: у Байдена звернулися до союзників із важливою заявою

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд / Фото: Getty Images

У США впевнені, що на Україну чекає довгий шлях відновлення після завершення війни.

У адміністрації Байдена закликали союзників готуватися до тривалого протистояння України у війні проти Росії та бути готовими допомагати Києву. 

Про це сказала заступниця Державного секретаря США з політичних питань в адміністрації Байдена Вікторія Нуланд.

"Яким би не був серйозний успіх і просування за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться за ці тижні, перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові і матеріально, і психологічно, і ментально до цього", - сказала дипломатка.

Вона підкреслила, що партнери України повинні допомогти їй відновити економіку, і це має статися до завершення війни.

"Якщо Путін виграє, це означатиме, що зло стане нормою для світу. Тому ми маємо допомагати Україні, адже вона знаходиться на боці добра і демократії. Те, що відбувається в Україні, матиме наслідки для всього світу", – заявила Нуланд. 

Як повідомляли раніше, у ніч проти 10 вересня Росія атакувала Київську область. У Повітряних силах розповіли, скільки дронів вдалося збити. 

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Дата публікації
Перегляди
693
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