Війна Росії проти України: Рубіо зробив відверту заяву про переговори

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо 8 травня заявив, що Сполучені Штати залишаються готовими і далі бути посередником для припинення війни Росії в Україні, якщо це буде продуктивно, хоч визнав, що нинішні дипломатичні зусилля «зайшли в глухий кут».

Відповідаючи на запитання «Радіо Свобода», він додав, що Вашингтон не хоче витрачати час, якщо ці зусилля не просуватимуть переговори вперед.

«Ми намагалися грати роль посередника в цьому питанні, але це не привело до плідного результату з різних причин. Ми залишаємося готовими грати цю роль, якщо вона буде продуктивною… Наша позиція зрештою полягає в тому, що ця війна — це трагедія. Обидві сторони платять за неї дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, на людському рівні… Щоразу, коли я чую про ці речі (удари і загиблих — ред.), це просто нагадує нам про те, чому ця війна має закінчитися, і хоча ми готові відіграти будь-яку роль, яку ми можемо, щоб досягти мирного дипломатичного врегулювання, на жаль, ви знаєте, що зараз ці зусилля зайшли в глухий кут, але ми завжди готові, і ці обставини змінюються», — сказав Рубіо.

Нагадаємо, 8 травня Зеленський після зустрічі з Умєровим повідомив, що Україна очікує візиту представників президент США Дональда Трампа до Києва на межі весни та літа. Наразі сторони узгоджують графіки, обговорюють гуманітарні питання, зокрема обмін полоненими, та доопрацьовують деталі безпекових домовленостей.

