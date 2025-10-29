ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1891
Час на прочитання
2 хв

Війна Росії проти України втратила сенс: аналітик The Telegraph розповів про стратегічний крах Кремля

Росія програє на всіх фронтах, її економіка перегріта, а залежність від Китаю зростає.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Війна Росії проти України досягла рівня стратегічного абсурду, який перевершив навіть найзаплутаніші конфлікти минулого.

Про це у статті для The Telegraph написав геополітичний стратег і політолог Марк Бролін.

За його словами, дії головних учасників війни — Росії, України, Європи та США — часто суперечать здоровому глузду.

Москва планувала продемонструвати міць і «повернути» Україну під свій контроль. Натомість сфера її впливу різко скоротилася. До НАТО приєдналися Фінляндія та Швеція, а сама Росія перетворюється на васала Китаю.

Втративши західні ринки, Кремль отримав лише частковий контроль над українською територією — ціною величезних людських і економічних втрат.

Опір агресії, за словами Броліна, є беззаперечним. Проте Київ, на думку аналітика, часом переоцінює вплив Росії, намагаючись переконати США у глобальній загрозі.

«Росія — карлик поруч зі США, якщо не враховувати ядерну зброю, яку навіть Путін не ризикне застосувати», — пише автор.

Роки залежності від російської енергетики та небажання реагувати на попередження Польщі та України дорого коштували Європі. Тепер вона поступово переозброюється, скорочує імпорт російського палива й погоджується на використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Бролін згадує, що спроби Дональда Трампа «домовитися» з Москвою лише заплутали ситуацію. Тоді як нинішня стратегія Вашингтона стала рішучішою: санкції проти РФ посилюються, а Україна отримує технологічну та розвідувальну підтримку.

Росія в кризі: від інфляції до «витоку мізків»

Автор наводить факти, які демонструють глибину проблем у російській економіці:

  • інфляція сягає 8%,

  • ставка Центробанку — 17%,

  • військові витрати становлять третину бюджету,

  • понад 200 тисяч росіян загинули,

  • із країни виїхав майже мільйон осіб після 2022 року.

Бролін підсумовує, що Росія не може воювати вічно. Її економіка розвалюється, а єдина причина продовження війни — бажання Путіна відтягнути неминучу розплату за провали.

Нагадаємо, у Росії офіційно запроваджено систему виплат для вербувальників, які відправляють людей воювати проти України. У кожному третьому регіоні діють грошові «бонуси» за завербованих — від 57 до понад 570 тисяч рублів залежно від походження людини.

За даними російських медіа, щонайменше 2 млрд рублів (понад 25 млн доларів) уже витрачено з регіональних бюджетів, зокрема й із резервних фондів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Дата публікації
Кількість переглядів
1891
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie