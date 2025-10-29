- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1891
- Час на прочитання
- 2 хв
Війна Росії проти України втратила сенс: аналітик The Telegraph розповів про стратегічний крах Кремля
Росія програє на всіх фронтах, її економіка перегріта, а залежність від Китаю зростає.
Війна Росії проти України досягла рівня стратегічного абсурду, який перевершив навіть найзаплутаніші конфлікти минулого.
Про це у статті для The Telegraph написав геополітичний стратег і політолог Марк Бролін.
За його словами, дії головних учасників війни — Росії, України, Європи та США — часто суперечать здоровому глузду.
Москва планувала продемонструвати міць і «повернути» Україну під свій контроль. Натомість сфера її впливу різко скоротилася. До НАТО приєдналися Фінляндія та Швеція, а сама Росія перетворюється на васала Китаю.
Втративши західні ринки, Кремль отримав лише частковий контроль над українською територією — ціною величезних людських і економічних втрат.
Опір агресії, за словами Броліна, є беззаперечним. Проте Київ, на думку аналітика, часом переоцінює вплив Росії, намагаючись переконати США у глобальній загрозі.
«Росія — карлик поруч зі США, якщо не враховувати ядерну зброю, яку навіть Путін не ризикне застосувати», — пише автор.
Роки залежності від російської енергетики та небажання реагувати на попередження Польщі та України дорого коштували Європі. Тепер вона поступово переозброюється, скорочує імпорт російського палива й погоджується на використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.
Бролін згадує, що спроби Дональда Трампа «домовитися» з Москвою лише заплутали ситуацію. Тоді як нинішня стратегія Вашингтона стала рішучішою: санкції проти РФ посилюються, а Україна отримує технологічну та розвідувальну підтримку.
Росія в кризі: від інфляції до «витоку мізків»
Автор наводить факти, які демонструють глибину проблем у російській економіці:
інфляція сягає 8%,
ставка Центробанку — 17%,
військові витрати становлять третину бюджету,
понад 200 тисяч росіян загинули,
із країни виїхав майже мільйон осіб після 2022 року.
Бролін підсумовує, що Росія не може воювати вічно. Її економіка розвалюється, а єдина причина продовження війни — бажання Путіна відтягнути неминучу розплату за провали.
Нагадаємо, у Росії офіційно запроваджено систему виплат для вербувальників, які відправляють людей воювати проти України. У кожному третьому регіоні діють грошові «бонуси» за завербованих — від 57 до понад 570 тисяч рублів залежно від походження людини.
За даними російських медіа, щонайменше 2 млрд рублів (понад 25 млн доларів) уже витрачено з регіональних бюджетів, зокрема й із резервних фондів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій.