Війна Росії проти України втратила сенс: аналітик The Telegraph розповів про стратегічний крах Кремля

Володимир Путін / © Associated Press

Війна Росії проти України досягла рівня стратегічного абсурду, який перевершив навіть найзаплутаніші конфлікти минулого.

Про це у статті для The Telegraph написав геополітичний стратег і політолог Марк Бролін.

За його словами, дії головних учасників війни — Росії, України, Європи та США — часто суперечать здоровому глузду.

Москва планувала продемонструвати міць і «повернути» Україну під свій контроль. Натомість сфера її впливу різко скоротилася. До НАТО приєдналися Фінляндія та Швеція, а сама Росія перетворюється на васала Китаю.

Втративши західні ринки, Кремль отримав лише частковий контроль над українською територією — ціною величезних людських і економічних втрат.

Опір агресії, за словами Броліна, є беззаперечним. Проте Київ, на думку аналітика, часом переоцінює вплив Росії, намагаючись переконати США у глобальній загрозі.

«Росія — карлик поруч зі США, якщо не враховувати ядерну зброю, яку навіть Путін не ризикне застосувати», — пише автор.

Роки залежності від російської енергетики та небажання реагувати на попередження Польщі та України дорого коштували Європі. Тепер вона поступово переозброюється, скорочує імпорт російського палива й погоджується на використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Бролін згадує, що спроби Дональда Трампа «домовитися» з Москвою лише заплутали ситуацію. Тоді як нинішня стратегія Вашингтона стала рішучішою: санкції проти РФ посилюються, а Україна отримує технологічну та розвідувальну підтримку.

Росія в кризі: від інфляції до «витоку мізків»

Автор наводить факти, які демонструють глибину проблем у російській економіці:

інфляція сягає 8%,

ставка Центробанку — 17%,

військові витрати становлять третину бюджету,

понад 200 тисяч росіян загинули,

із країни виїхав майже мільйон осіб після 2022 року.

Бролін підсумовує, що Росія не може воювати вічно. Її економіка розвалюється, а єдина причина продовження війни — бажання Путіна відтягнути неминучу розплату за провали.

Нагадаємо, у Росії офіційно запроваджено систему виплат для вербувальників, які відправляють людей воювати проти України. У кожному третьому регіоні діють грошові «бонуси» за завербованих — від 57 до понад 570 тисяч рублів залежно від походження людини.

За даними російських медіа, щонайменше 2 млрд рублів (понад 25 млн доларів) уже витрачено з регіональних бюджетів, зокрема й із резервних фондів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій.