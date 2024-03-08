Війна російських хакерів проти Microsoft: обсяг атак у лютому збільшився вдесятеро

У компанії заявили, що російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft.

Російське хакерське угруповання Midnight Blizzard, також відоме як APT29, Nobelium або Cozy Bear, отримало доступ до деяких сховищ вихідного коду та внутрішніх систем компанії Microsoft.

Про це повідомило агентство Reuters.

У Microsoft розповіли про наслідки січневої атаки кіберзлочинців, які фінансуються Кремлем і пов'язані з російською службою зовнішньої розвідки. Представники компанії також наголосили, що у лютому інтенсивність і обсяг атак збільшилися вдесятеро в порівнянні з січнем 2024 року.

У Microsoft заявили, що Midnight Blizzard наразі шукає спосіб використати вкрадені конфіденційні дані.

Також відомо, що Midnight Blizzard були замішані у втручанні в роботу Національного комітету Демократичної партії США під час виборів 2016 року.

Нагадаємо, у січні корпорація Microsoft заявила про хакерську атаку з боку угруповання Midnight Blizzard. У компанії повідомили, що хакери отримали доступ до облікових записів електронної пошти керівників корпорації, співробітників служби кібербезпеки, юридичного відділу та низки інших підрозділів.

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