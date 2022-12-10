Війну розв'язала Росія: Кулеба закликав Ватикан "називати речі своїми іменами"

Кулеба наголосив, що Папа Римський Франциск не може спільно закликати як Росії, так і Україну припинити війну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Ватикан, якщо він хоче зіграти певну роль у разі мирних переговорів, "називати речі своїми іменами" і "покласти відповідальність на Росію".

Про це Кулеба заявив в ексклюзивному спільному інтерв’ю в МЗС України з п’ятьма журналістами National Catholic Reporter, ACI Stampa, ANSA, La Croix і Vatican News, організованому посольствами Польщі та України при Святому Престолі.

Також читайте Чому Путін почав частіше вилазити із бункера: американські журналісти назвали причину

"Не намагайтеся використовувати наступний аргумент: "Я намагаюся вирішити цю проблему, тому я не можу називати речі своїми іменами, я повинен бути нейтральним у своїх публічних коментарях, інакше це відлякає росіян. Це те, що ми не приймаємо", - сказав дипломат.

Кулеба наголосив, що Папа Римський Франциск не може спільно закликати як Росії, так і Україну припинити війну, оскільки складається враження, що обидві сторони несуть частину відповідальності.

Зокрема, голова МЗС України назвав недільну промову Папи Римського , у якій Франциск закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну та закликав Зеленського бути відкритим до "серйозних пропозицій миру".

"Коли ви говорите: "Я закликаю президента Путіна припинити війну. Це цілком логічно, тому що президент Путін почав війну, і це те, що ви йому наказуєте робити. Але, закликаючи Зеленського бути відкритим до серйозних мирних переговорів, Папа створює враження, що український президент не відкритий до мирних пропозицій і що його потрібно закликати бути відкритим до них, що просто не відповідає дійсності", - пояснив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, російські хакери атакували сайти Ватикану після критики Росії Папою.

Отямився після ракетного обстрілу: Папа Римський молиться за потерпілих українців

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.