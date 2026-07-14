Іранська ракета Фото ілюстративне / © Associated Press

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Іран у ніч проти 15 липня здійснив інтенсивну атаку по території Бахрейну. За попередньою інформацією, під час відбиття удару могли виникнути проблеми в роботі окремих ракет систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Clash Report.

У повідомленні йдеться, що під час перехоплення повітряних цілей кілька ракет ППО, ймовірно, спрацювали некоректно або зазнали технічних збоїв.

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Мережею шириться відео ймовірних ударів по Бахрейну. Фото скрін відео Clash Report / © Фото з відкритих джерел

«Іран цієї ночі завдав інтенсивного удару по Бахрейну. За наявними повідомленнями, під час перехоплення цілей кілька ракет системи протиповітряної оборони спрацювали некоректно», — передає джерело.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку влади Бахрейну чи військових поки не надходило.

Також поки що не повідомляється про масштаби руйнувань, можливі жертви або кількість ракет і безпілотників, які могли бути застосовані під час атаки.

Наразі інформація про перебіг подій уточнюється. Офіційних заяв щодо наслідків удару та роботи систем протиповітряної оборони наразі немає.

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Нагадаємо, раніше Іран завдав ракетно-дронового удару по міжнародному аеропорту Кувейта. Там перенаправляли рейси літаків до інших аеропортів. Повідомляли про жертв і поранених.

Також йшлося про те, що під час атаки Ірану по танкерах в Ормузькій протоці було поранено українців. Так, 8 членів екіпажу дістали поранення, а четверо з них — серйозні травми. У МЗС України вже зробили заяву.

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