Війна спустошує бюджет Росії: витрати Кремля злетіли на 14,5%, а дефіцит майже подвоївся

Економіка РФ / © ТСН

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За перші дев’ять місяців року видатки федерального бюджету Росії збільшилися на 14,5% — до 34,8 трлн рублів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міністерства фінансів РФ.

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За інформацією російського відомства, за січень-вересень бюджетні витрати сягнули 34,8 трлн рублів (409 млрд доларів). Для порівняння, за аналогічний період минулого року цей показник становив 30,4 трлн рублів. Дефіцит бюджету досяг 5,19 трлн рублів, або 2,2% валового внутрішнього продукту.

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У матеріалі Bloomberg зазначається, що збільшення видатків пов’язане, зокрема, з фінансуванням війни проти України, яка триває вже п’ятий рік. Водночас військові витрати та зменшення надходжень до скарбниці створюють додаткове навантаження на державні фінанси.

«Тільки витрати, пов’язані з війною, цього року мають сягнути 17 трлн рублів, що приблизно на 40% перевищує початковий план, оголошений урядом наприкінці 2025 року», — йдеться в матеріалі.

Як наголошує Bloomberg, така динаміка збільшує тиск на бюджет і призводить до поглиблення дефіциту. Міністерство фінансів РФ прогнозує, що за підсумками року він становитиме 7,35 трлн рублів, або 3,2% ВВП. Це майже вдвічі більше за початково запланований показник у 3,8 трлн рублів.

Найбільші місячні витрати російське Мінфінансів зафіксувало в березні та квітні — приблизно по 4,7 трлн рублів. Як пояснює видання, на початку року значні видатки частково були зумовлені авансовими платежами за державними контрактами та закупівлями.

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Згодом темпи зростання витрат уповільнилися. У серпні вони становили близько 3,19 трлн рублів. Саме тоді Росія зафіксувала найбільший місячний профіцит бюджету за останні 12 місяців.

Водночас Банк Росії попередив, що високий рівень державних витрат може обмежити можливості влади знижувати вартість запозичень.

Раніше повідомлялося, що Москва готова розглядати пропозицію про енергетичне перемир’я. Однак Кремль пов’язує можливу угоду з додатковими вимогами.

Ми раніше інформували, що президент США повідомив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля на американський та світовий ринки.

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