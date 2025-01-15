Війна в Україні є головним глобальним ризиком, попри обіцянку Трампа припинити бойові дії - опитування

До найвірогідніших причин можливої світової кризи цього року увійшли стихійні лиха, геоекономічне протистояння, дезінформація і розшарування суспільства.

"Збройний конфлікт на державному рівні" є найактуальнішою проблемою 2025 року на думку близько чверті з 900 респондентів щорічного опитування, яке вдвадцяте провела швейцарська неурядова організація "Всесвітній економічний форум" (ВЕФ) перед щорічною зустріччю в Давосі.

Про це пише Bloomberg.

Предметом зустрічі, на яку зберуться 3000 учасників – провідних бізнесменів, політиків і журналістів – традиційно будуть найгостріші світові проблеми.

"Зростання геополітичної напруженості, розкол світової довіри та кліматична криза напружують світову систему як ніколи раніше. У світі, визначеному поглибленням розбіжностей і каскадними ризиками, у світових лідерів є вибір: сприяти співпраці і стійкості або зіткнутися з посиленням нестабільності", — каже директор ВЕФ Мірек Душек.

До топ-5 ризиків, які з найбільшою ймовірністю можуть призвести до кризи світового масштабу 2025 року, увійшли:

збройний конфлікт на державному рівні – 23%;

екстремальні погодні явища – 14%;

геоекономічне протистояння – 8%;

дезінформація – 7%;

соціальна поляризація – 6%.

Війна сприймається у світі як найбільший ризик, особливо з огляду на те, що обіцянка нового президента США Дональда Трампа "закінчити війну в Україні за 24 години", вочевидь, була лише передвиборчою бравадою. Водночас він заявив про претензії США на Гренландію, Канаду та Панамський канал, не відкинувши водночас можливість силового вирішення питання.

Тим часом чинний президент США Джо Байден заявив, що на Близькому Сході ХАМАС та Ізраїль перебувають "на межі" укладання угоди через рік і три місяці після початку "Війни залізних мечів" у Газі. Наскільки це реально, покаже лише час.

Водночас головним ризиком для всього світу в короткостроковій перспективі до двох років учасники опитування назвали дезінформацію, а в довгостроковій перспективі на найближче десятиліття – екстремальні погодні явища.

Також до списків глобальних ризиків потрапили:

втрата біорізноманіття і колапс екосистем;

критичні зміни в земних системах;

нестача природних ресурсів;

кібершпигунство та хакерські атаки;

забруднення довкілля;

несприятливі наслідки застосування технологій ШІ;

нерівність;

вимушена міграція;

обмеження прав людини та громадянських свобод.

Згідно з опитуванням, серйозність усіх перерахованих у рейтингу проблем зростає в довгостроковій перспективі. У звіті про результати опитування йдеться, що це відображає "занепокоєння респондентів з приводу зростання частоти або інтенсивності цих ризиків у наступному десятилітті".

Світовий економічний форум у Давосі розпочнеться 23 січня. Однією з його ключових тем стане геополітика. Очікується, що Дональд Трамп братиме участь у форумі віртуально. Також участь у форумі візьмуть президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо, згідно з новим дослідженням, Україна опинилася серед найнебезпечніших для відвідування країн світу 2024 року. Наша країна другий рік поспіль демонструє дуже високі ризики, пов'язані з безпекою для життя і здоров'я через повномасштабну війну.

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