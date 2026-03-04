Трамп та Путін / © ТСН

Криза на Близькому Сході, може стати несподіваною економічною опорою для російської економіки. Попри те, що ослаблення іранського режиму позбавляє Кремль важливого регіонального партнера, цей удар компенсується зростанням цін на енергоносії та ймовірним уповільненням постачань західного озброєння до України.

Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, блокування морської торгівлі та військові удари по регіональній інфраструктурі вже призвели до відчутних коливань на ринку. Вартість нафти марки Brent перевищила позначку у 80 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з липня 2024 року. Аналітики прогнозують подальше зростання.

«Коли фактично блокується добра п’ята частина світових постачань нафти і приблизно чверть морської торгівлі, це вигідно для Росії», — зазначає провідний експерт з енергетичного сектору Сергій Вакуленко.

За його словами, російська нафта, яка тривалий час простоювала на танкерах через санкційні ризики та надлишок світової пропозиції, тепер гарантовано знайде покупців. Крім того, Москва може виграти й від газової кризи у разі припинення експорту катарського СПГ.

Як відреагували світові ринки на кризу

Найбільший удар від перебоїв на Близькому Сході відчують Індія та Китай. Хоча Пекін давно диверсифікує постачання, тривала криза в Перській затоці може прискорити його перехід на російську нафту.

Для Індії ситуація складніша. Нещодавно Нью-Делі почав заміщувати російську нафту поставками з Перської затоки, знизивши імпорт з РФ до мінімуму з 2022 року. Однак у разі дефіциту індійський уряд може відновити закупівлі в Москви, що посилить переговорні позиції Росії щодо підвищення цін.

В чому загроза для України

Як стверджують аналітики, економічні бонуси для РФ збігаються з критичним моментом для українського бюджету. Доходи Росії від енергоносителів раніше впали до п’ятирічного мінімуму, що давало Києву надію на виснаження російської військової машини. Тепер цей сценарій під загрозою.

За інформацією видання, паралельно Київ стурбований імовірними затримками військової допомоги. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна може стикнутися з дефіцитом систем ППО, зокрема ракет Patriot, якщо США перенаправлять ресурси на Близький Схід.

«У нас можуть виникнути труднощі з придбанням ракет і зброї для захисту нашого повітряного простору. Американцям та їхнім союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самооборони», — заявив Зеленський.

Яка позиція Європи

Енергетична криза також загрожує єдності Європейського Союзу. Політика поетапної відмови від російського викопного палива і без того критикувалася урядами Угорщини та Словаччини.

Міністр енергетики Норвегії Тер’є Аасланд підтвердив, що ескалація може відновити дискусії в ЄС: «ЄС ясно дав зрозуміти, що хоче звільнитися від російської нафти і газу, але події останніх трьох-чотирьох днів були складними. З огляду на нинішню геополітичну ситуацію, я вважаю, що дискусія відновиться».

Про що попереджав Зеленський

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Росія використовує глобальну нестабільність для посилення власних економічних позицій, зокрема через експорт енергоносіїв.

За його словами, загострення на Близькому Сході може призвести до зростання світових цін на нафту, чим Москва традиційно намагається скористатися для збільшення доходів. Водночас Україна та партнери мають інструменти впливу, які здатні обмежити ці можливості.

Йдеться передусім про санкційний тиск на так званий «тіньовий флот» РФ — танкери, компанії-перевізники, екіпажі та інші суб’єкти, задіяні в обході обмежень. Посилення контролю та блокування роботи таких суден розглядається як один зі способів зменшити фінансові надходження Росії від продажу нафти.

Війна США проти Ірану — останні новини

Нагадаємо, лідер меншості в Палата представників США Хакім Джеффріс публічно розкритикував дії адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану, заявивши про відсутність чітких пояснень стратегії Білого дому.

За його словами, рішення про продовження військових дій ухвалювали без переконливих доказів безпосередньої загрози для США чи їхніх інтересів у регіоні. Водночас у Вашингтоні розповіли, скільки може тривати ця операція.

До слова, стало відомо, що колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад пережив замах під час нещодавніх ударів США та Ізраїлю. Він не постраждав, а після атаки його оперативно перемістили до безпечного місця.