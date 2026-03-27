Путін і Моді / © Associated Press

Індія та Росія домовилися про підготовку до відновлення прямих постачань російського зрідженого природного газу (ЗПГ).

Про це повідомив Reuters із посиланням на два джерела.

Якщо Індія наважиться на угоду, переговори можуть бути завершені протягом кількох тижнів, уточнив один із співрозмовників агентства.

Зазначимо, країна не закуповувала ЗПГ у Росії від початку повномасштабного вторгнення до України.

Після відмови Європи від російських енергоносіїв основними покупцями були Індія та Китай, на які припадало близько 80% експорту.

Війна США проти Ірану рятує економіку Росії

Війна США та Ізраїлю проти Ірану й пов’язані з нею проблеми на ринку нафти принесли користь Росії.

Росія отримує фінансові вигоди на тлі війни Ірану, адже ціни на нафту зросли приблизно від 70 до понад 100 доларів за барель, що суттєво збільшило державні доходи.

Завдяки цьому Москва може відкласти заплановане ужорсточення фіскальної політики, зокрема перегляд правил резервного фонду та можливе скорочення бюджетних витрат.

Ціни на газ також різко зросли. Очікується, що доходи російського бюджету від нафти і газу зростуть на 70% у квітні порівняно з березнем, досягнувши 0,9 трильйона рублів. Це — найвищий місячний рівень від жовтня 2025 року, згідно з розрахунками Reuters, що грунтуються на середній ціні на нафту на рівні 75 доларів за барель.

18 березня Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по найбільшому газовому родовищу «Південний Парс» та пов’язаній з ним інфраструктурі. Це перша атака на видобувні об’єкти Ірану від початку війни.