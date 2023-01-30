"Війна триватиме довго": головком ЗС Литви розповів, як зірвати новий наступ росіян на Україну

Військовий каже, що Росія має ресурси для ведення тривалої війни.

Росія веде проти України тотальну війну і готує новий масштабний наступ.

Про це заявив головнокомандувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис в інтерв'ю виданню Guildhall.

Він зазначив, що основним імпульсом для підтримки України з боку країн Заходу є чітка позиція Києва щодо неможливості поразки та переговорів із Росією. Військовий заявив, що Кремль перейшов до тотальної війни з Україною, у якій ключову роль відіграють логістика та забезпечення.

"Сьогодні це забезпечення багато в чому залежить від підтримки Заходу. За моїми оцінками, країни НАТО, партнери України усвідомили, що війна триватиме довго й жодної іншої опції, окрім як підтримати та забезпечити Україну немає", — сказав генерал.

Рупшис зазначив, що після початку мобілізації в Росії стало зрозуміло, що Москва готується до нового наступу, а завадити цьому можна тільки налагодивши постачання зброї українським військовим у достатній кількості.

Генерал також заявив, що Росія має ресурси для ведення тривалої війни.

"Є внутрішні ресурси і вони також отримують підтримку з деяких країн, напевно, з Індії та інших держав, ймовірно, також із Китаю. Ми повинні мати на увазі, що Росія має всі умови, щоб забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами — вони можуть воювати, вони також мають достатньо авіації", — додав він.

Що відомо про новий наступ РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни готуються до потужного наступу на Україну. Це може статись вже за місяць-два.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький також попереджає про новий потужний наступ російських загарбників на територію України.

Аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що Володимир Путін у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області.

"Запланований наступ росіян відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині. Вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція для зупинення ЗСУ. Інсайдери Кремля повідомили агентству Bloomberg, що новий наступ Путіна, аби повернути ініціативу на полі бою, може розпочатися вже в лютому або березні", – кажуть аналітики.

Данілов про зустріч Путіна та Лукашенка, наступ на Київ