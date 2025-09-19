"Війна – це суть Росії": в ОПУ сказали, що дає Путіну можливість продовжувати агресію

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк

Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує війну проти України, але після понад трьох із половиною років повномасштабних бойових дій російська армія значно виснажена. Це спростовує один із фундаментальних міфів про міць держави-агресорки: насправді Росія вже не здатна вести велику війну самостійно.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю «24 Каналу».

Водночас радник зауважив, що є два ключові чинники, які досі дають Кремлю можливість реалізовувати свої військові плани.

Підтримка диктатора: хто допомагає Росії воювати

За словами Подоляка, фінансова стабільність Росії тримається на продажі великої кількості енергоносіїв через посередників. У цьому процесі ключову роль відіграє Індія, яка дозволяє Кремлю отримувати колосальні прибутки, попри всі західні санкції.

«Економічна база складається з двох компонентів. Продаж через посередників великої кількості нафтопродуктів. Індія, в даному випадку, дає можливість заробляти шалені гроші, незалежно від санкцій», — заявив радник голови ОПУ.

Другим, не менш важливим, чинником є економічна підтримка Китаю. Подоляк наголосив, що Пекін постачає все: ресурси, кредити, гроші та можливості. Він зауважив, якщо ці два фактори зникнуть, то «Росії не буде». Це свідчить про повну неспроможність РФ самостійно підтримувати війну.

«Росія хоче воювати»: чому дипломатія не діє

Михайло Подоляк підкреслив, що Росія не шукає миру, а прагне продовжувати війну, оскільки саме війна, на його думку, є суттю її існування як суб’єкта міжнародних відносин.

«Росія хоче воювати. Незалежно від будь-яких вигод, від інших сценаріїв, але Росія хоче бути у війні, тому що війна — це її суб’єктність», — сказав Подоляк.

Він також додав, що будь-які переговори з Путіним без тиску є безглуздими, і закликав до постійної «санкційно-мілітарної терапії» для російського диктатора, що включає посилення санкцій та постійну військову допомогу Україні.

«Китай має вирішити»: наслідки для світової економіки

Михайло Подоляк також звернув увагу на наслідки підтримки Росії для Китаю. Він зазначив, що закриття Польщею кордону з Білоруссю, хоч і викликане інцидентом з дронами, але серйозно вдарить по китайських інтересах, оскільки Білорусь була важливим транзитним коридором для китайських товарів до Європи. Це створює дилему для Пекіна.

«Тобто ви підтримуєте країну, яка атакує ваш ринок», — підкреслив Подоляк, звертаючись до Китаю.

Він вважає, що для Китаю нелогічно втрачати доступ до ключового європейського ринку заради підтримки Росії, яка провокує вже не лише Україну, а й саму Європу.

«Наскільки це вигідно підтримувати далі Росію, яка провокує, ще раз підкреслюю, важливий для вас сегмент глобальної економіки. Це вже питання до Китаю», — зазначив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, Портников назвав плани Путіна на майбутні роки війни проти України. Росія розглядає стратегію знищення України через демографічний тиск і руйнування великих міст.