Війна тисне на Путіна: 5 проблем, які дедалі важче приховувати Кремлю

Російський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Через війну проти України в Росії стрімко накопичуються внутрішні та зовнішні проблеми. Російській владі стає дедалі важче приховувати їх від власного населення.

Про п’ять головних викликів для кремлівського диктатора Володимира Путіна пише Bloomberg.

Удари по РФ та паливна криза

Цьогоріч Україна суттєво збільшила дальність та інтенсивність ударів безпілотниками й ракетами по території Росії, зокрема завдяки застосуванню нових ракет Flamingo з дальністю до 3000 кілометрів. Більш ніж половина російських регіонів щонайменше один раз оголошувала повітряну тривогу у 2026 році. Крім того, українські атаки на паливну інфраструктуру призвели до стрімкого падіння обсягів переробки нафти до 3,8 мільйона барелів на день у червні.

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Через це по всій Росії виник дефіцит пального, що змусило водіїв годинами стояти в чергах, а ціни на бензин лише цього року зросли на 14%. Щоб стабілізувати внутрішній ринок, уряд заборонив експорт бензину й дизеля та виплатив нафтопереробним заводам близько 8,2 мільярда доларів субсидій за останні три місяці. Такі витрати створюють додатковий потужний тиск на державні фінанси на тлі високих світових цін, спровокованих війною в Ірані.

Економічний тиск та дипломатичні невдачі

Економіка Росії майже зупинилася через величезні військові витрати, гострий дефіцит робочої сили та високі відсоткові ставки, які стримують розвиток цивільних галузей. Дипломатичні зусилля Кремля також не принесли бажаних результатів після того, як Дональд Трамп переніс свою увагу на Близький Схід та війну з Іраном. Надії Москви на масштабні поступки з боку Києва не виправдалися, а переговори за посередництва США зайшли в глухий кут ще з лютого.

«Хоча жодна з цих проблем не становить безпосередньої загрози для правління Путіна, військові та економічні труднощі, а також дедалі більша втома суспільства, неухильно руйнують імідж контролю та стабільності, який Кремль плекав протягом усієї війни», — зазначають аналітики Bloomberg.

Дестабілізація режиму Путіна

Рейтинг довіри до російського диктатора за два тижні до 10 липня впав до 72,3%, а частка росіян, які вважають правильним курс країни, знизилася до 52%. Це безпосередньо відображає посилення розчарування суспільства через вплив українських атак на повсякденне життя та регулярні перебої з інтернетом. На цьому тлі Україна демонструє здатність продовжувати боротьбу, що лише посилює аргументи президента Володимира Зеленського для отримання військової допомоги від союзників.

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За оцінками західних аналітичних центрів, загальні втрати Росії у війні можуть перевищувати 1,2 мільйона вбитими та пораненими. Журналісти ВВС та «Медіазони» вже підтвердили імена понад 230 тисяч загиблих російських військових на основі відкритих джерел, і наголошують, що це лише мінімальні цифри. Ця жахлива статистика, разом із падінням рейтингів влади, повністю спростовує заяви Кремля про те, що росіяни залишаються згуртованими навколо війни в Україні.

Нагадаємо, як пише Politico, Путін більше не може приховати кризу, а російська економіка опинилася на межі краху. Українські удари по енергетичній інфраструктурі РФ перетворили війну для росіян на реальну паливну кризу.

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