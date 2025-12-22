Starlink / © Getty Images

Дві розвідувальні служби країн НАТО підозрюють Росію у створенні секретної протисупутникової зброї, здатної заповнити орбіту тисячами металевих кульок. Ця розробка націлена на Starlink, який став критично важливим для оборони України.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією даних розвідки, з якою ознайомилося агентство, так звана зброя «зонального ефекту» передбачає засмічення орбіт Starlink сотнями тисяч металевих кульок високої щільності. Такий підхід може одночасно вивести з ладу кілька супутників, однак водночас створює серйозну загрозу масштабних побічних ушкоджень для інших орбітальних систем.

Експерти, які не мали доступу до цих матеріалів, сумніваються, що застосування подібної зброї можливе без спричинення неконтрольованого хаосу в космічному просторі. Це стосується як приватних компаній, так і держав — зокрема Росії та її союзника Китаю, які критично залежать від тисяч супутників для зв’язку, оборонних завдань та інших життєво важливих функцій.

Саме перспектива таких наслідків, включно з ризиками для власних космічних активів, на думку аналітиків, може утримати Москву від розгортання або використання подібних систем.

«Я в це не вірю. Справді не вірю. Я була б, відверто кажучи, дуже здивована, якби вони на таке пішли», — заявила Вікторія Самсон, фахівчиня з космічної безпеки з Secure World Foundation, яка очолює щорічне дослідження протисупутникових систем цієї організації зі штаб-квартирою в Колорадо.

Водночас командувач Космічного підрозділу Збройних сил Канади бригадний генерал Крістофер Горнер наголосив, що повністю відкидати таку російську розробку не варто, зважаючи на попередні заяви США про можливу роботу Росії над недискримінаційною ядерною космічною зброєю.

«Я не можу сказати, що мене інформували про таку систему. Але це не виглядає неможливим. Якщо повідомлення про ядерну систему є точними і якщо вони готові її розробляти та йти так далеко, то мене не здивувало б, що щось трохи менш радикальне, але не менш руйнівне, також перебуває в межах їхніх можливостей», — сказав Горнер.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не відреагував на запити AP щодо коментарів. Водночас раніше Росія закликала ООН до зусиль із недопущення розміщення озброєнь на орбіті, а президент Володимир Путін неодноразово заявляв, що Москва не планує розгортати ядерну зброю в космосі.

Зброя з багатьма цілями

Розвідувальні матеріали були надані AP за умови анонімності відповідних служб, і агентству не вдалося самостійно підтвердити викладені в них висновки.

Космічні сили США не відповіли на запитання, надіслані електронною поштою. У Космічному командуванні збройних сил Франції заявили, що не можуть коментувати ці дані, однак зазначили: «Ми можемо поінформувати, що в останні роки Росія множить безвідповідальні, небезпечні й навіть ворожі дії в космосі».

Як свідчать розвідувальні оцінки, Росія сприймає Starlink як одну з ключових загроз. Тисячі супутників на низькій навколоземній орбіті стали критично важливими для стійкості України в умовах повномасштабної війни, яка триває вже четвертий рік.

Російські посадовці неодноразово заявляли, що комерційні супутники, які працюють на потреби українських військових, можуть вважатися «законними цілями». Цього місяця Росія також повідомила про розгортання нової наземної ракетної системи С-500, здатної уражати об’єкти на низьких орбітах.

На відміну від ракети, випробуваної Росією 2021 року для знищення застарілого супутника часів Холодної війни, нова система, за даними розвідки, була б спрямована на одночасне ураження кількох супутників Starlink. Передбачається, що металеві кульки могли б вивільнятися з угруповань малих супутників, які ще не були запущені.

Горнер зауважив, що важко уявити контрольоване застосування таких хмар кульок виключно проти Starlink, адже уламки після атаки можуть дуже швидко «вийти з-під контролю».

«Ви підриваєте коробку, повну металевих кульок. Це накриє цілий орбітальний рівень і виведе з ладу кожен супутник Starlink і будь-який інший супутник на схожій орбіті. І саме це є надзвичайно тривожним», — пояснив канадський бригадний генерал.

Система може бути лише експериментальною

У матеріалах, з якими ознайомилося AP, не вказано, коли Росія потенційно могла б розгорнути таку систему, чи проходила вона випробування і на якій стадії перебувають дослідження.

За словами посадовця, обізнаного з цими даними та додатковою розвідінформацією, система перебуває на етапі активної розробки, однак будь-які терміни її можливого застосування залишаються надто чутливими для оприлюднення.

Самсон припускає, що подібні російські напрацювання можуть мати виключно експериментальний характер.

«Я не здивуюся, якщо якісь науковці розробляють щось подібне як цікавий мисленнєвий експеримент і думають: „Можливо, колись ми переконаємо уряд це профінансувати“, — сказала вона.

Крім того, Самсон не виключає, що демонстрація нової російської загрози може бути спрямована на формування міжнародної реакції.

«Часто люди, які просувають такі ідеї, роблять це, щоб змусити США створювати щось подібне або виправдати збільшення витрат на протикосмічні спроможності чи жорсткіший підхід до Росії», — пояснила вона.

«Я не стверджую, що саме це відбувається тут. Але відомо, що такі „шалені“ аргументи інколи використовують у політичних цілях», — додала Самсон.

Крихітні кульки можуть залишатися непоміченими

Згідно з розвідувальними оцінками, розмір кульок становив би лише кілька міліметрів, що дозволило б їм уникати виявлення системами наземного та орбітального спостереження. Це, своєю чергою, значно ускладнило б встановлення відповідального за атаку.

Експерт із космічної безпеки та озброєнь Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Клейтон Своуп зазначив, що якщо «кульки неможливо відстежити, це значно ускладнює ситуацію», однак з часом «усе стане зрозуміло».

«Якщо супутники почнуть масово виходити з ладу через пошкодження, можна буде скласти два плюс два», — сказав він.

Який саме масштаб руйнувань можуть спричинити такі дрібні уламки, достеменно невідомо. У листопаді ймовірне зіткнення з невеликим фрагментом космічного сміття вже призвело до пошкодження китайського апарата, призначеного для повернення трьох астронавтів на Землю.

«Найімовірніше, найбільше постраждали б сонячні панелі, адже це найуразливіша частина супутника. Але й цього було б достатньо, щоб вивести апарат з ладу», — зазначив Своуп.

«Зброя страху» і загроза хаосу

Після подібної атаки металеві кульки та уламки поступово почали б знижуватися до Землі, створюючи додаткові ризики для інших орбітальних систем, вважають аналітики.

Супутники Starlink працюють на висоті близько 550 км над Землею. Водночас китайська космічна станція «Тяньгун» та Міжнародна космічна станція перебувають на нижчих орбітах, «тож обидві опинилися б під загрозою», наголошує Своуп.

Потенційний хаос у космосі, який могла б спричинити така система, теоретично дозволив би Москві тиснути на опонентів навіть без фактичного застосування зброї.

«Це справді виглядає як зброя страху — інструмент стримування», — сказав експерт.

Самсон підкреслила, що серйозні недоліки недискримінаційної «кулькової» зброї можуть змусити Росію відмовитися від такого шляху.

«Вони вклали величезні ресурси — час, гроші, людський потенціал — у те, щоб бути космічною державою», — зазначила вона.

За словами Самсон, застосування подібної зброї «фактично закрило б космос і для них самих».

«Я не впевнена, що вони готові пожертвувати настільки багато», — сказала експертка.

Нагадаємо, влітку Forbes інформувало, що Росія готує новий етап гібридної війни — «ядерний саботаж» у космосі. Кремль розглядає сценарій ядерного вибуху поблизу радіаційного поясу Ван Аллена, що спричинить електромагнітний імпульс і масово виведе з ладу тисячі супутників. Під особливим ризиком опинилася мережа Starlink. Експерти називають такий план «орбітальним Перл-Гарбором».