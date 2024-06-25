Війна у Секторі Гази: Нетаньягу жорстко прокоментував пропозицію Байдена про перемир'я

Ізраїльський прем'єр-міністр заявив, що армія близька до завершення поточної наземної операції на півдні Сектору Гази, але це не означає, що війну проти ХАМАС закінчено.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в неділю, 23 червня, заявив, що не підтримає пропозицію США і готовий погодитися лише на "часткове припинення вогню" у Секторі Гази, яке не означає кінця війни. Ці коментарі викликали обурення серед родичів заручників, утримуваних ХАМАС.

Про це пише AP News із посиланням на телеінтерв'ю Нетаньягу ізраїльському телеканалу.

Ізраїльський лідер заявив, що він "готовий укласти часткову угоду" для повернення частини зі 120 заручників, які досі утримуються терористами ХАМАС у Секторі Гази.

"Але ми сповнені рішучості продовжити війну після паузи, щоб досягти мети ліквідації ХАМАС. Я не хочу відмовлятися від цього", – наголосив Нетаньягу.

Автори статті зазначають, що коментарі Нетаньягу ще раз підтвердили його позицію щодо умов угоди з ХАМАС. Попри зусилля посередників, які намагаються покласти край війні у Секторі Гази, Ізраїль та ХАМАС, схоже, дедалі більше віддаляються один від одного.

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Коментарі Нетаньягу різко контрастували з умовами угоди, докладно описаними наприкінці минулого місяця президентом США Джо Байденом. Неприйняття запропонованих Білим домом умов припинення війни може ще більше загострити відносини між Ізраїлем та його головним союзником США, які докладають великих дипломатичних зусиль у цьому напрямку.

Суть плану полягає у постійному припиненні вогню в Секторі Гази, виведенні ізраїльських військ та обміні ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених у форматі "всіх на всіх". Однак і Ізраїль, і ХАМАС висловили недовіру, що друга сторона готова повністю виконати умови угоди.

При цьому Нетаньягу заявив, що Ізраїль, як і раніше, має намір знищити все керівництво ХАМАС, щоб вторгнення бойовиків, подібне до нападу 7 жовтня, більше ніколи не могло статися. Оскільки лідери ХАМАС досі живі і залишаються на волі, повне виведення ізраїльських сил із Сектору Гази майже напевно залишить цю територію під контролем терористів, які зможуть відновити сили та переозброїтися.

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Ізраїльський прем'єр також додав, що нинішня фаза бойових дій добігає кінця, але це не означає завершення війни. Закінчення наземної операції дозволить скоротити чисельність військ у Секторі Гази і направити сили, що звільнилися, до північного кордону для боротьби з ліванським угрупуванням бойовиків "Хезболла", що може призвести до відкриття нового фронту.

Видання зазначає, що і у Нетаньягу, і у ватажків ХАМАС є стимули продовжувати війну, попри катастрофічні втрати, які вона завдала цивільному населенню в Секторі Гази, і невдоволення, що росте в Ізраїлі, тим, що заручників досі не повернуто.

У ході вторгнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року було вбито 1200 ізраїльтян. Ще 250 осіб, включаючи жінок, дітей та людей похилого віку, були взяті в заручники. З того часу частину з них вдалося повернути додому. За інформацією ізраїльської розвідки, зі 120 заручників, які залишилися в полоні, близько третини вже загинули.

За даними Міністерства охорони здоров'я Сектору Гази, за вісім місяців війни загинуло понад 37 тисяч палестинців. Більшість анклаву, де до початку бойових дій проживало 2,3 млн осіб, була змушена залишити свої домівки.

Нагадаємо, в Ізраїлі спалахнули масштабні антиурядові протести. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, дострокових виборів та угоди про звільнення заручників, які утримують терористичне угрупування ХАМАС у Секторі Гази.

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