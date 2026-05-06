Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Україна перенесла війну на територію Росії, змушуючи владу закривати аеропорти та оголошувати тривоги за тисячі кілометрів від кордону. Попри спроби президента РФ Володимира Путіна зберегти фасад «стабільності», російські ультранаціоналістичні мілблогери починають відкритий бунт проти керівництва держави.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Україна перенесла війну до РФ

Рішення Путіна наполягати на проведенні параду до 9 травня свідчить про небажання визнавати той факт, що Україна фактично перенесла бойові дії на територію Росії. Українські удари дедалі активніше досягають віддалених регіонів у глибині країни. Так, 5 травня Росавіація одночасно закрила аеропорти в 15 містах, а також запровадила обмеження в усіх чотирьох московських аеропортах.

Того ж дня губернатор Ханти-Мансійського автономного округу Руслан Кухарук вперше за майже чотири роки повномасштабної війни оголосив повітряну тривогу в регіоні, який розташований більш ніж за 2000 км від українського кордону.

«ISW не зафіксував жодних доказів того, що українські сили намагалися завдати ударів по цілях у Ханти-Мансійському автономному окрузі», — зауважили аналітики.

Російські блогери критикують Путіна

Після понад чотирьох років війни російське суспільство дедалі відчутніше стикається з її наслідками: рівень втрат наближається до одного відсотка населення, зростає фінансовий тиск на громадян, а влада посилює цензуру та обмеження мобільного зв’язку.

«Російські ультранаціоналістичні військові блогери, які є частиною основної аудиторії підтримки Путіна, дедалі частіше критикують Кремль і навіть самого Путіна за невизнання цієї реальності», — йдеться у звіті ISW.

Один із таких блогерів різко висловився щодо Міноборони РФ, зауваживши, що заява з погрозами Києву від 4 травня була продиктована не ударами України по військових і промислових об’єктах, а нібито загрозою для параду, звинувативши відомство в пріоритеті «марнославства».

Він також припустив, що відмова від демонстрації військової техніки на параді — вперше від 2007 року — пов’язана з ризиком ураження техніки на відкритих майданчиках, де її традиційно розміщують перед заходом.

Ще один блогер наголосив на необхідності ефективнішого розподілу систем ППО та створення добровольчих підрозділів для захисту регіонів на тлі посилення українських атак.

Аналітики зазначають, що Україна використовує вразливість глибокого тилу РФ і масштаб її інфраструктури, зокрема оборонної та нафтової, змушуючи Кремль робити складний вибір у розподілі ресурсів протиповітряної оборони. При цьому останніми тижнями російська влада переважно не змогла забезпечити належний захист, що лише підсилює невдоволення в інформаційному просторі країни.

«Путін відмовляється визнавати реальність зростання українських ударів по великих російських містах у глибокому тилу, і внаслідок цього росіяни дедалі більше несуть тягар його війни», — резюмували в ISW.

Підготовка Кремля до 9 травня — що відомо

До слова, РФ забирає боєздатні частини з передової (зокрема з Костянтинівського напрямку) для репетицій параду 9 травня. За даними «АТЕШ», замість професійних військових позиції утримують непідготовлені новобранці та поранені, що спричинило хаос в обороні. Через дефіцит кадрів окупанти перейшли до масових «м’ясних штурмів», що призвело до рекордних втрат. Серед солдатів на фронті панує деморалізація через те, що командування жертвує їхніми життями заради телевізійної картинки в Москві.

Водночас Путін радикально посилив заходи безпеки через страх перед переворотом та замахами за допомогою БпЛА. Диктатор проводить більшу частину часу в підземних бункерах у Краснодарському краї, уникаючи резиденцій під Москвою та на Валдаї. Посилення охорони торкнулося також десяти топгенералів. Додатково навколо стратегічних об’єктів стягують ППО, а в Москві періодично відключають Інтернет для захисту від дронів.

