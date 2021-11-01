Війна в Ефіопії: повстанці захопили 2 міста та стратили сотню місцевих жителів

Бойовикам вдалося захопити міста Дессі та Комболча, що на шляху до столиці Ефіопії.

В Ефіопії повстанські загони захопили 2 міста: Дессі та Комболча. Також ефіопський уряд заявляє про страту місцевих жителів.

Про це інформує Reuters, посилаючись на Twitter ефіопського уряду.

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"Терористичне угруповання "Народний фронт звільнення Тиграю" (НФЗТ) стратило понад сотню молодих жителів міста Комболча в районах, куди їм вдалося проникнути", - йдеться в повідомленні уряду.

За інформацією Reuters, "Народний фронт звільнення Тиграю" повідомляє, що наразі вони повністю контролюють місто Комболча та аеропорт. Бойовикам вдалося захопити міста Дессі та Комболча, що на шляху до столиці Ефіопії.

"Це перший випадок, коли бойовики просунулися так далеко на південь відтоді, як вони почали бойові дії в регіоні Амхара у липні", - зазначають в уряді Ефіопії.

Нагадаємо, в Ефіопії триває збройний конфлікт між центральним урядом країни та "Народним фронтом звільнення Тиграю". Війна, яка почалася у листопаді минулого року, призвела до численних людських жертв. Збройний конфлікт розпочався після того, як північний регіон Тиграй підняв повстання проти уряду Абія Ахмеда через те, що той ініціював демократичні реформи та розпочав демонтаж авторитарно-феодальної політичної системи.

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