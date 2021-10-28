Війна в Ефіопії: внаслідок авіаудару по столиці Тиграя загинули діти

Війна в Ефіопії: внаслідок авіаудару по столиці Тиграя загинули діти

Уряд заявляє про враження військового об'єкта, однак сили Тиграя повідомляють про удар по житловому будинку.

В охопленому війною регіоні Ефіопії Тиграй у четвер, 28 жовтня, внаслідок авіаудару по Мекелі загинули щонайменше шестеро людей, зокрема троє дітей. Ще понад два десятки жителів столиці штату постраждали.

Про це повідомляє The Associated Press.

За словами речника уряду країни Легессе Тулу, метою атаки був об'єкт, використовуваний силами Тиграя для виготовлення та ремонту зброї. Він є частиною комплексу, що належить компанії Mefsin Industrial Engineering, який також постраждав минулого тижня.

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Водночас речник Тиграя Нахусенай Белай спростував інформацію про враження військової мети, сказавши, що удар вдарив по "цивільному житловому будинку". На світлинах з місця події видно, як рятувальники дістають тіла з-під завалів.

Уряд Ефіопії запевняє, що останні авіаудари обмежені військовими цілями, однак сили Тиграя стверджують, що натомість атакуються цивільні об'єкти, зокрема заводи та клініка.

Тим часом, бої продовжуються в сусідньому регіоні Амхара після того, як уряд прем'єр-міністра Абія Ахмеда на початку цього місяця почав наземний наступ, попри міжнародні заклики до припинення вогню.

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі, лауреат Нобелівської премії миру 2019 року, в листопаді минулого року направив війська в північний регіон для затримання і роззброєння лідерів Народного фронту визволення Тиграя, колишньої правлячої партії регіону.

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Посадовець пообіцяв, що конфлікт буде недовгим, однак бойові дії тривали вісім місяців, призвівши до тисяч смертей і змусивши понад два мільйони людей покинути свої будинки.

Усі сторони конфлікту звинувачуються в масових вбивствах і порушеннях прав людини.

Відомо, що збройні формування НФВТ значно перевершують урядові сили.

Народний фронт звільнення Тиграя довгі роки був повстанським рухом, після чого перетворився на політичну партію. 9 вересня 2020 року адміністрація Тиграя провела в регіоні вибори без дозволу на те центрального уряду, яке оголосило голосування незаконним.

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